Jessica Schwarz über Beziehung zu Oliver Pocher

Oliver Pocher und Jessica Schwarz

25.06.2021 16:57 Uhr

Wer hätte das gedacht? Vor vielen, vielen Jahren war Jessica Schwarz mit Comedian Oliver Pocher liiert. Nun hat die Schauspielerin über die damalige Zeit gesprochen.

Diese beiden wären heute wohl ein ziemlich ungleiches Paar: Schauspielerin Jessica Schwarz (44) und Comedian Oliver Pocher (43) führten in der Vergangenheit tatsächlich eine Beziehung. Während die 44-Jährige eher ein seriöses Image pflegt, ist Oliver Pocher für seine vorlaute Schnauze und den ein oder anderen Witz bekannt, der unter die Gürtellinie geht. In einem Interview hat Jessica Schwarz nun über ihren Ex-Freund gesprochen und das dürfte dem gar nicht gefallen.

Jessica Schwarz ist die erste Promi-Dame an Pochers Seite

Das Techtelmechtel zwischen Jessica Schwarz und Oliver Pocher liegt bereits einige Jahre zurück. 2001, vor 21 Jahren, lernen sich die beiden bei dem Musiksender Viva kennen. Schwarz moderiert damals die Sendungen „Film ab“ und „Interaktiv“, bei der Pocher öfter als Gast-Moderator auftritt. Aus den Kollegen wird schließlich ein Paar. Heute will Jessica Schwarz von dieser Beziehung nicht mehr viel wissen.

Jessica Schwarz, Oliver Pocher, Nova Meierhenrich, Mola Adebisi 2000 auf der TV Movie Party.

Pocher plaudert Beziehung aus

In einem Interview mit T-Online verrät Jessica Schwarz: „Das ist etwas, das der Pocher mal rausgehauen hat. Ich hätte das nie erzählt, dafür war es einfach ehrlich gesagt nicht lang und nicht intensiv genug.“ Und Pocher? Der Comedian, der inzwischen fünffacher Familienvater ist, lässt wie gewohnt, natürlich keine Gelegenheit aus, um eine seiner Verflossenen öffentlich bloß zu stellen. So lässt er in einem Interview verlauten: „Jessica Schwarz hatte doch noch nie eine richtig große Rolle, mit der sie durchgestartet wäre.“

Oliver Pocher während eines Auftritts seiner Show „Die Pochers hier“

Kein Interesse für Pocher

Der Kontakt zwischen den beiden scheint schnell abgerissen zu sein, denn über den beruflichen Werdegang ihres Ex-Freundes kann die Schauspielerin nicht viel sagen. Der Grund? „Weil mich das auch absolut nicht interessiert“, so die 44-Jährige.

Jessica Schwarz bei der UFA Anniversary Gala in Berlin.

Glück gefunden

Nach der kurzen Liaison mit Oliver Pocher ging die heute -Jährige eine Beziehung mit Schauspieler Daniel Brühl ein. Das Paar trennte sich jedoch 2006. 2010-2019 folgte eine Beziehung mit dem österreichischen Kameramann Markus Selikovsky. Inzwischen hat die Wahlberlinerin ihr privates Glück gefunden und ist wieder liiert. Über ihr Liebesleben schweigt sie heute allerdings lieber: „Ja, ich bin in einer Beziehung. Aber da rede ich auch nicht so viel drüber.“ (AB)