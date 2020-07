Jessica Simpson: Diese Jeans trug sie schon vor 14 Jahren

Zu ihrem 40. Geburtstag am Freitag veröffentlichte Jessica Simpson ein Instagram-Foto, auf dem sie eine leicht verwaschene True Religion-Hüftjeans trägt. Nix besonderes? Doch, denn die Hose trug sie vor über einem Jahrzehnt im Alter von 26 Jahren. Wahnsinn, die passt immer noch!

„Ich habe diese True Religion-Jeans 14 Jahre lang in meinem Schrank aufbewahrt (ich übertreibe nicht!)“, so die Sängerin am Donnerstagabend via Instagram zu dem Bild. „Ich dachte mir, dass ich sie in den letzten Stunden meiner 30er noch einmal anprobieren muss. Und hallo 40, so schön, dich kennenzulernen!!!!“

Die Fans überschütteten die Blondine mit Komplimenten zu ihrem Throwback-Denim-Schnappschuss.

Quelle: instagram.com

„Geh jetzt was essen“

„Du bist so ein zartes Ding“, so ein Follower und fügte hinzu, „Waren True Religions nicht einfach die Besten?“ Ein anderer schrieb: „Sie sehen ungefähr wie 15 aus.“ Einige teilten allerdings auch ihre Besorgnis über Simpsons offensichtlichen Gewichtsverlust – sie würde viel „zu dünn“ aussehen.

„Ok, geh jetzt etwas essen“, kommentierte jemand. „Du bist so schön, aber jetzt vielleicht ein bisschen zu dünn?!?“ schrieb ein anderer.

Die 40-Jährige hat ihren stetigen Gewichtsverlust in den vergangenen Monaten bereits in den sozialen Medien geteilt und dabei festgestellt, dass sie im September 2019, sechs Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes Birdie Mae, etwa 40 Kilo abgenommen habe.

Doch es bleibt nicht beim Abnehmen – im Mai dieses Jahres zeigte Simpson auf einem Insta-Foto ihre neuen steinharten Bauchmuskeln, während sie nur Leggings und einen Sport-BH trug.