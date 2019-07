Jessica Simpson: Jetzt schreibt sie ihre Autobiografie

Donnerstag, 11. Juli 2019 08:28 Uhr

Jessica Simpson will nächstes Jahr ihre eigene Biografie veröffentlichen und damit Menschen „inspirieren“. Die 39-jährige Sängerin und Schauspielerin versprach, dass sie keine Details ihres Lebens im Rampenlicht auslassen will, in der Hoffnung, dass sie andere dazu inspirieren kann, „durch ihre Ängste zu schreiten und ihre Herausforderungen zu meistern“.

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin kündigte Simpson an, ihre eigenen Probleme in dem Buch zum Thema zu machen, das im Februar 2020 auf den Markt kommen soll. Sie erklärte: „Ich wurde über die Jahre viele Male wegen einem Buch angesprochen. Es fühlte sich für mich bis zu diesem Moment nie richtig an. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass es eines meiner von Gott gegebenen Ansprüche im Leben ist, Menschen zu inspirieren. Ich hoffe, dass ich mit dem Erzählen meiner ganzen Geschichte und indem ich nichts zurückhalte Menschen dabei helfen kann, durch ihre Ängste zu schreiten und ihre Herausforderungen zu meistern, so wie ich jeden Tag daran arbeite, es mit meinen zu schaffen. Ich hoffe, die Leser werden die Liebe, das Lachen, die Tränen und die Wahrheit spüren, die in jeder Seite stecken.“

Sie will auch Privates offenbaren

In Simpsons Buch wird sie sich auch über die Probleme äußern, mit denen sie zu kämpfen hatte, und der Star betonte, unglaublich „stolz“ auf die Worte zu sein, die sie bereits verfasst hat. „Ich arbeite bereits seit einer Weile mit HarperCollins an [meinen Memoiren] und ich bin wirklich stolz darauf. Ich denke, die Menschen werden von vielem, was sie lesen werden, überrascht sein“, so Jessica.

Die ‚Ein Duke kommt selten allein‘-Darstellerin, die mit ihrem Sportler-Ehemann Eric Johnson die Kinder Maxwell (7), Ace (6) und Birdie May (3 Monate) großzieht, will auch über ihr Familienleben sprechen und ihre erste Ehe mit Nick Lachey zum Thema machen. Diese hielt knapp 14 Jahre und wurde teilweise in der MTV-Reality-Show ‚Newlyweds‘ dokumentiert.