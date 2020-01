Jessica Simpson offenbart Missbrauch im Alter von 6 bis 12

Jessica Simpson wollte eigentlich nie über sexuellen Missbrauch reden. Die 39-jährige Sängerin verriet in ihren neuen Memoiren ‚Open Book‘, dass sie im Alter von sechs bis zwölf Jahren von der Tochter einer befreundeten Familie missbraucht wurde.

Lange Zeit sagte Simpson nichts über die Vorfälle, da sie ihre Familie nicht verletzten wollte. In der amerikanischen ‚Today‘-Show erklärte sie nun: „Damals verstand ich nicht, was wirklich passierte. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich wusste, dass falsch war, was passierte. Diese Person stand uns sehr nahe und sie wurde missbraucht. Das passierte für eine lange Zeit in meinem Leben. Ich war die Tochter eines Predigers. Mir wurde beigebracht, Jungfrau zu bleiben bis ich heirate, also wollte ich diese sexuellen Dinge niemandem erzählen, um niemanden zu verletzen.“

Von Eltern heruntergespielt

Letztendlich sprach Jessica jedoch trotzdem mit ihren Eltern über die Vorfälle. Zwar vermieden die beiden es, die Erlebnisse ihrer Tochter tiefer zu thematisieren, trotzdem sorgten sie dafür, dass Simpson ihre Peinigerin nicht mehr wiedersehen musste. In der Sendung erklärt sie weiter: „Es ist heftig, so etwas von deinem Kind zu hören. Sie ignorierten es mit ihren Worten, klar, aber sie handelten und stellten sicher, dass ich nie wieder zu den Übernachtungspartys gehen musste. Ich musste nie zurück.“

Jahre später konfrontierte Simpson die Frau, die sie gequält hatte: „Ich musste meine Peinigerin konfrontieren. Es war sehr schmerzhaft und ist es immer noch. Es ist immer noch schockierend.“