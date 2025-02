Stars Jessica Simpson: Sie feiert sieben Jahre ohne Alkohol

Bang Showbiz | 23.02.2025, 16:00 Uhr

Jessica Simpson erzählte, dass sie ehrlicher sei und ihre Stimme besser unter Kontrolle habe, nachdem sie mit dem Trinken von Alkohol aufhörte.

Die 44-jährige Sängerin und Unternehmerin bereitet sich aktuell auf die Veröffentlichung ihrer neuen ‚Nashville Canyon: Part 1‘-EP vor.

Die Sängerin sprach jetzt in einem Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin darüber, dass sie seit dem Jahr 2017 keinen Alkohol mehr trinkt. Simpson verdanke es ihrer Abstinenz, dass sie sich wieder der Musik zugewandt hat. Die Künstlerin erklärte gegenüber der Publikation: „Der Moment, in dem ich anfing, zu viel zu trinken, war, als ich 2016 damit anfing, Musik zu schreiben. Es brachte mich dazu, an Orte zu gehen und mich selbst zu bemitleiden.“ Jessica, die im November sieben Jahre ohne Alkohol feierte, fügte hinzu: „Ich bin tatsächlich viel ehrlicher ohne Alkohol und ich glaube mir selbst viel mehr ohne Alkohol.“ Anstatt ihr dabei zu helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten, sagte sie, dass das Trinken ihre „Emotionen stillgelegt“ habe. Jessica gab im Januar ihre Trennung von Eric Johnson, ihrem Ehemann seit zehn Jahren, bekannt. Das Paar hat die drei gemeinsamen Kinder Maxwell (12), Ace (11) und Birdie (5).