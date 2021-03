Jessica Simpson trägt erstmals wieder Jeans – und dann das!

13.03.2021 09:35 Uhr

Ich-Darstellerin und Geschäftsfrau Jessica Simpson war beim Anziehen der ersten Jeans seit Monaten schwummrig.

Die 40-Jährige meldete sich gerade bei ihren Followern in den sozialen Medien, um ihre Aufregung darüber zu teilen, dass sie wegen der Corona-Quarantäne zum ersten Mal seit langer Zeit Jeans trug.

Im Lockdown nur weite Klamotten

Sie habe sich beim Anziehen der Hosen ganz seltsam gefühlt. Die einstige Schauspielerin (ihren letzten Film drehte sie 2010) teilte ein Bild von sich in einem schicken Denim-Look und schrieb auf Instagram dazu: „Meine Freunde und Familie scherzen darüber, wie es sich für mich während der Pandemie ausgezahlt hat, ein Heimatmensch zu sein, weil ich mein Prärieparadies von einem Zuhause nicht verlassen musste.“ In dieser Zeit hat Jessica Simpson vor allem auch oft auf unbequeme Kleidung verzichtet und wie so viele andere im Lockdown nur bequeme Oberteile und Jogginghosen getragen.

„Es fühlte sich gut an“

Weiter schrieb sie zu dem heißen Bild: „Es war sehr schwindelerregend, zum ersten Mal seit Monaten Jeans anzuziehen.“ Allerdings fühlte es sich scheinbar auch gut an, endlich wieder ein wenig Normalitätsgefühl zurück zu erlangen. „Es fühlte sich gut an, wieder in meinen Denim zu sein und mit meiner Familie vor die Tür zu gehen.“

Das ist Jessica Simpson

Jessica Simpson ist eine US-amerikanische Pop-Sängerin – die Anfang der 2000er Erfolge feierte – und die ältere Schwester von Ashlee Simpson.

Simpson war mit dem Musiker John Mayer und mit Dallas-Cowboys-Quarterback Tony Romo liiert. Seit Mai 2010 ist sie mit dem Ex-Footballer Eric Johnson zusammen, den sie 2014 heiratete. Beide haben drei Kinder. (Bang/KT)