Beauty & Fashion Jessica Simpson über ihre neue Kollektion

Jessica Simpson February 2020 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 16:00 Uhr

Jessica Simpson verriet, dass ihre neue Kollektion von ihrem neuen „Rockabilly-Gefühl“ inspiriert worden sei.

Die 44-jährige Sängerin sprach darüber, wie die Herbstkollektion 2024 ihrer gleichnamigen Modemarke von ihrem Comeback zur Musik inspiriert wurde.

Simpson erzählte in einem Gespräch gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Die Stücke dieser Kollektion versprühen eine Rock-’n’-Roll-Western-Atmosphäre. Das ist eine Feier der Verflechtung verschiedener Formen des künstlerischen Ausdrucks.“ Die Sängerin wurde von ihren Aufnahmesitzungen in Nashville für die neue Kampagne inspiriert, ist jedoch froh darüber, sich weiterhin durch Mode ausdrücken zu können: „Kreativität ist für mich absolut mit Mode verbunden. Ich finde, dass das, was ich anziehe, mir dabei hilft, ein gewisses Selbstbewusstsein zu wecken. Meiner Meinung nach ist das echt immer das innere Selbstvertrauen, das dann zum Vorschein kommt, das am schönsten ist, aber manchmal können Kleidung und Schuhe einem dabei helfen, einen Teil des kreativen Prozesses zu steuern.“ Die gebürtige Texanerin fügte hinzu, dass sie es genoss, „in ihre Rolle“ zu schlüpfen, als sie im Aufnahmestudio in Nashville war, wobei sie die Art und Weise, wie sie ihre Mode- und Musikwelten miteinander vermischt, liebt.