Jessie J besucht Channing Tatum

Britenstar Jessie J unterstützte Channing Tatum bei der Eröffnung seiner ‚Magic Mike Live‘-Show in London. Sie postete ein Foto der Veranstaltung, die im Hippodrome Casino stattfand, in ihrer Instagram-Story und gratulierte ihrem neuen Freund zu seinem Erfolg.

Zu dem Bild schrieb die Musikerin: „Herzlichen Glückwunsch @channingtatum. Was für eine Show. Ladies und Gentlemen, ihr solltet das nicht verpassen.“ Überraschend war der Besuch der Sängerin nicht. Sie ist nun schon seit einigen Monaten mit dem Schauspieler zusammen und auch dieser unterstützt sie immer wieder, wenn sie auf die Bühne geht.

Erst kürzlich besuchte er mit seiner fünfjährigen Tochter Everly eine von Jessies Shows in Los Angeles und auch auf weiteren Konzerten im ganzen Land wurde Tatum bereits gesehen. Diese beiden stärken sich also gegenseitig den Rücken. Der 38-Jährige und seine Ex-Frau Jenna Dewan hatten im April dieses Jahres ihre Trennung nach neun gemeinsamen Ehejahren bekannt gegeben. Dennoch steht das ehemalige Paar sich weiterhin nahe, ist miteinander befreundet und will vor allem zusammen für die gemeinsame Tochter sorgen. Für die beiden Stars sei es einfach an der Zeit gewesen, getrennte Wege zu gehen.