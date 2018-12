Jessie J trauert um ihren Freund

Montag, 31. Dezember 2018 12:07 Uhr

Zum Jahresende hin traf Sängerin Jessie J (30) eine schreckliche Nachricht: Ihr guter Freund und langjähriger Bodyguard Dave ist verstorben. Bei Instagram zeigte sich die „Domino“-Interpretin bestürzt.

Über vier Jahre begleitete er sie überall hin. Nun scheint sein Tod ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Auf ihrer Instagram-Seite postete Videos und Bilder von Dave und richtete letzte bewegende Worte an ihn. So schrieb sie: „Wir lachten zusammen, bis uns die Tränen kamen. Wir redeten über unsere Träume und über unsere größten Ängste. Du warst nicht nur meine Sicherheit, sondern auch meine Familie“.

Er hielt stundenlang ihre Hand

So erinnert sie sich an nächtliche Spaziergänge, seine Krankenhausbesuche bei ihr, um sie aufzuheitern, gemeinsame Kinobesuche und lustige SMS zwischendurch. Es gab aber noch mehr rührende Erinnerungen, die Jessie J über Dave teilte: „Weißt du noch, als ich beim Flug von Dubai nach London so große Angst wegen der Turbulenzen hatte und du meine Hand für 8 Stunden festhieltest?“ Zum Schluss schrieb sie „Wir wären nächste Woche auf eine heiße Schokolade verabredet! Ich vermisse dich so sehr.“