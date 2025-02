Live-Konzert an der Elbe Jetzt also doch: Rita Ora kommt nach Hamburg

Weltstar Rita Ora bei einem Auftritt in London. (sv/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 17:17 Uhr

Rita Ora sollte das große Highlight der Eröffnungsfeier eines Einkaufszentrums in Hamburg sein. Nach einer Absage und Verschiebungen kommt der Superstar nun doch an die Elbe - wenn auch nicht zur Eröffnung.

Niemand Geringeres als Superstar Rita Ora (34) sollte zur feierlichen Eröffnung eines neuen Einkaufszentrums ein Konzert in der HafenCity in Hamburg geben. Nach mehreren Verschiebungen findet das Konzert nun am 21. Juni statt – jedoch nicht zur Eröffnung.

Eigentlich war der große Auftritt von Rita Ora in der Hansestadt schon vor knapp einem Jahr geplant. Im April 2024 hätte die britische Sängerin zur Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartier auftreten sollen. Das hatte der Eigentümer und Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Germany verkündet hatte. Doch dann kam alles ganz anders. Das Grand Opening des Einkaufzentrums, das neben Büros auch noch Wohnungen und drei Hotels beherbergen soll, musste verschoben werden. In diesem Zuge musste man dem angekündigten Superstar wieder absagen.

Rita Ora kommt nun nach der Eröffnung

Nun wird das Einkaufszentrum am 8. April 2025 eröffnet, Ora kommt gut zwei Monate später und gibt ihr Konzert am 21. Juni an der Uferpromenade des neuen Quartiers an der Elbe, wie unter anderem die "Bild" berichtet. Dem Blatt zufolge ist das Konzert für alle kostenlos. Für den abgesagten Termin im vergangenen Jahr hatte URW angekündigt, dass es die Karten nicht zu kaufen gebe, sondern man diese bei "verschiedenen Verlosungsaktionen" gewinnen könne.

Schon in der ersten Mitteilung aus dem vergangenen Jahr zeigte sich Rita Ora von dem Konzert an der Elbe begeistert: "Ich habe tolle Erinnerungen an meine Besuche in Hamburg. Deswegen wird das eine großartige Geschichte. Ich kann es kaum erwarten, den Gästen zu zeigen, was wir geplant haben. Der Abend wird unvergesslich, da bin ich mir sicher."