10.12.2020 14:00 Uhr

Jetzt spricht Pietro Lombardi: Hat seine Ex Laura ihn nur benutzt?

Schon lange munkeln Pietro Lombardis Fans, dass Laura Maria Rypa mit der Beziehung nur ihre Bekanntheit pushen wollte. Jetzt äußert sich der Sänger zum ersten Mal dazu...

Nachdem Pietro Lombardi (28), nach vier Jahren Single-Dasein im September endlich sein neues Liebesglück mit der Öffentlichkeit geteilt hat, war alles auch schon ganz schnell wieder vorbei. Vor einigen Wochen haben sich Pietro und Laura Maria Rypa (24) nach nur drei gemeinsamen Monaten getrennt. War es wirklich Liebe – oder doch nur Show?

„Natürlich weiß ich, dass sie durch die Beziehung profitiert hat.“

Fest steht in jedem Fall: Trotz Liebes-Aus hat sich die Beziehung mit dem Sänger für die 24-Jährige gelohnt, denn inzwischen hat sie nämlich ganze 325.000 Follower auf ihrem Instagram-Kanal. Pietros Fans wollten jetzt bei einer Fragerunde in seiner Instagram-Story wissen, ob der Erfolg seiner Ex wirklich ihm geschuldet ist. Bisher hat der Sänger solche Fragen stets ignoriert, doch dieses Mal lässt er sich zu einer Antwort breitschlagen: „Natürlich weiß ich, dass sie durch die Beziehung mit mir profitiert hat.“

Pietro ist nicht der erste berühmte Mann an ihrer Seite

Pietros Fans haben Laura Maria von Anfang an unterstellt, nur an dem Bekanntheitsgrad des ehemaligen DSDS-Gewinners interessiert zu sein. Immerhin war Pietro nicht der erste bekannte Freund an Laura Marias Seite. Noch bis Anfang 2020 war sie mit dem Fußball-Profi Weston McKennie liiert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler steht als Leihspieler des FC Schalke 04 in Italien bei Juventus Turin unter Vertrag und ist A-Nationalspieler.

Gönnt Pietro Laura Maria den Fame?

Doch gönnt der Sänger Laura Maria ihren Fame oder bereut er das Ganze? Auch dazu nimmt Pietro in seiner Instagram-Story Stellung: „Wir hatten auch gute Zeiten, es sei ihr gegönnt. Ich wünsche jedem das Beste.“ Die Aussage von dem 28-Jährigen wundert wohl keinen, denn von Anfang an betonten die beiden, im Guten auseinander gegangen zu sein. „Keiner ist fremdgegangen, wir haben uns einfach nicht mehr so verstanden, wie es sein sollte“, gab Pietro damals zu.

Er wird auch mal etwas lauter

Ist das wirklich der wahre Trennungsgrund oder steckt doch etwas anderes dahinter? Vor kurzem hat der Halb-Italiener verraten, dass er im Streit auch sehr aufbrausend sein kann und ihm dort auch die ein oder andere Beleidigung rausrutscht. Vielleicht war das bei dem Sänger und seiner Ex-Freundin ja auch das ein oder andere Mal der Fall. Da wäre es kein Wunder, wenn Laura Maria lieber früher als später das Weite sucht…

(AK)