Stars Jill Sobule: Sie starb bei einem Hausbrand

Jill Sobule Avalon 02.05.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 11:00 Uhr

Jill Sobule ist nach einem Hausbrand gestorben.

Die 66-jährige Sängerin, die für ihre Hits ‚I Kissed A Girl‘ und ‚Supermodel‘ bekannt ist, verstarb am Donnerstag (1. Mai) nach einem Brand in einem Haus in Minneapolis.

Die Ursache des Brandes sei bisher noch unklar, aber die Behörden sollen Berichten zufolge eine Untersuchung eingeleitet haben. Jills Manager, John Porter, erzählte in einem Interview mit ‚Variety‘: „Jill Sobule ist eine Naturgewalt und Menschenrechtsaktivistin gewesen, deren Musik tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Die Zusammenarbeit mit ihr hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe heute eine Klientin und Freundin verloren.“ Und auch der Anwalt des Stars, Ken Hertz, erinnerte an die verstorbene Künstlerin. Hertz verriet: „Jill war nicht nur eine Klientin. Sie gehörte zur Familie. Sie war bei jeder Geburt, jedem Geburtstag und jedem Feiertag für uns da.“ Sobule hätte am Freitagabend (2. Mai) mit ihrer ‚Jill Sobule presents: Songs From F*** 7th Grade More‘-Show im Tuft Theater von Swallow Hill Music in Denver in Colorado auftreten sollen.