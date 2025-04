Stars Jim Carrey erinnert sich an ‚Anmut und Mut‘ von ‚Batman Forever‘-Co-Star Val Kilmer

Jim Carrey - December 2024 - Sonic 3 premiere - TCL Chinese Theatre - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler ist tieftraurig über den Tod des Hollywood-Stars, mit dem er vor der Kamera stand.

Jim Carrey zollt Val Kilmer mit emotionalen Worten Tribut.

Der Schauspieler stand 1995 in ‚Batman Forever‘ an der Seite des Hollywood-Stars vor der Kamera und teilte nun eine bewegende Botschaft über seinen ehemaligen Co-Star. Kilmer war am Dienstag (1. April) im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, nachdem er jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

In einem Statement sagte Jim Carrey: „Heute erinnere ich mich mit großer Bewunderung an Val Kilmer – als Mensch und als außergewöhnliches Talent seiner Generation, der uns ein beneidenswertes Vermächtnis unvergesslicher Schauspielkunst hinterlassen hat.“

Der 63-Jährige fügte hinzu: „Seine größten künstlerischen Erfolge wurden nur von der Anmut und dem Mut übertroffen, mit denen er die herausforderndsten Momente seines Lebens gemeistert hat. Seiner Familie sende ich ganz viel Liebe.“

Kilmer übernahm in Joel Schumachers ‚Batman Forever‘ (1995) die Rolle von Batman alias Bruce Wayne und folgte damit auf Michael Keaton. Jim Carrey spielte in dem Film den Riddler, Tommy Lee Jones verkörperte Harvey Dent. Robin wurde von Chris O’Donnell dargestellt, während Nicole Kidman die Rolle von Dr. Chase Meridian übernahm. Drew Barrymore und Debi Mazar traten als Sugar und Spice auf.

Debi Mazar erinnerte sich in ihrem eigenen Instagram-Tribut an Kilmer: „Er war so talentiert und faszinierend. Ich weiß, dass er jahrelang mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte – und er war ein Kämpfer. Mein Beileid an seine Familie und seine Liebsten. Möge er in Frieden ruhen.“