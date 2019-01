Jim Carrey hat eine Neue

Montag, 7. Januar 2019 08:35 Uhr

Jim Carrey ist frisch verliebt. Den Hollywood-Star hat Amors Pfeil schwer erwischt. Bei der Nominierungsparty der Golden Globes am Samstag (5. Januar) zeigte sich der 56-Jährige Hand in Hand mit seinem ‚Kidding‘-Co-Star Ginger Gonzaga.

Gegenüber ‚E! News‘ bestätigte ein Sprecher des Schauspielers, dass die US-Schauspielerin Carreys neue Freundin ist. In der TV-Serie ‚Kidding‘ spielt der Comedian die Rolle des Moderators einer Kinder-Fernsehsendung, der versucht, seine Karriere am Leben zu erhalten, während sein Privatleben in sich zusammenfällt.

In einem kürzlichen Interview verriet Carrey, wieso er sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte.

Carrey wollte nicht mehr dazugehören

Er sagte: „Ich wollte einfach nicht mehr in diesem Geschäft sein. Ich mochte nicht, was passierte, dass die Unternehmen die Kontrolle übernahmen und all das. Und vielleicht war es auch, weil ich mich zu einer anderen Art kreativer Ausdrucksweise hingezogen fühlte und ich mochte die Kontrolle beim Malen wirklich sehr – kein Komitee vor mir zu haben, das mir sagte, wie eine Idee sein muss, damit sie anderen gefällt“, berichtete er dem ‚Hollywood Reporter‘.