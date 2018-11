Jim Reeves: Seine Mörder zu langjährigen Strafen verurteilt

Dienstag, 6. November 2018 18:34 Uhr

Die Mörder von Squeezer-Sänger Jim Reeves wurden heute vor dem Berliner Landgericht zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Vor über zwei Jahren wurde der Berliner Sänger tot in einem Hostel aufgefunden, nun erhielten die Täter ihre gerechte Strafe, für diesen bestialischen Mord.

Die Täter Pawel A. und Adam K. wurden des besonders schweren Totschlags in Tateinheit mit besonders schwerem sexuellem Missbrauch schuldig gesprochen. Pawel A. muss für 14 Jahre und Adam K. für 13 Jahre ins Gefängnis.

Ein Familienanwalt sagte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Wir wollen eine Verurteilung wegen Mordes, wir sehen niedere Beweggründe. Es ist eine abscheuliche Tat. Die Gesinnung dahinter wurde nicht aufgeklärt.“

Mola Adebisi findet das Strafmaß gut

Mola Adebisi, Cousin von Jim Reeves, hat die Gerichtsverhandlung selbstverständlich verfolgt und sagt: „Das Strafmaß im Urteil ist gut.“

Quelle: instagram.com



Die Grausamkeit kann er, auch über zwei Jahre nach der Tat, absolut nicht begreifen und fügt hinzu: „Mein Cousin ist gepfählt worden, mit drei Stuhlbeinen. Diese Grausamkeit ist zuviel. Ich kann das alles nicht begreifen. Dass die Täter danach neben dem Toten schliefen und am nächsten Morgen einfach so ausgecheckt haben.“

Der erschreckende Fall

Am 1. Februar 2016 wurde der Squeezer-Sänger Jim Reeves tot in einem Berliner Hostel in seinem Bett aufgefunden. Seine späteren Mörder lernte er zuvor im Hostel kennen und zog mit ihnen am Abend davor noch durch das Nachtleben. Im Zimmer soll es dann zu einem Streit gekommen sein, weil Reeves den beiden Männern angeblich Sex anbot.

Diese schlugen den Sänger dann u.a. mit Fäusten und einem Holzstuhl ins Gesicht. Jim Reeves starb an schweren inneren Verletzungen sowie 15-fachen Rippenbrüche.