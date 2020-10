26.10.2020 14:30 Uhr

Jimi Blue: Das liebt er an seiner Yeliz

Jimi Blue und Yeliz Koc schweben auf Wolke sieben. Endlich haben sie ihre erste gemeinsame Wohnung gefunden und können den nächsten Schritt wagen. Doch was liebt Jimi an seiner Freundin besonders?

Seit August sind die zwei offiziell ein Paar und der ehemalige „Die Wilden Kerle“-Star spricht nun offen darüber, was er an seiner Freundin besonders schätzt. Auf Instagram schwärmt Jimi Blue Ochsenknecht (28) in den höchsten Tönen von Yeliz Koc (26).

Sie teilen alles auf Instagram

In einem Instagram-Stream mit seinen Fans beantwortete der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht viele Fragen. Unter anderem waren seine 189.000 Follower an seiner Freundin, der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc, interessiert. Auch Yeliz gibt des öfteren Einblicke in ihr Privatleben, sie teilt fast alles auf ihrem Social-Media Account. Doch das soll bald ein Ende haben, wie sie in einer Instagram-Fragerunde erzählt. Die 26-Jährige möchte nämlich nicht denselben Fehler machen wie in ihrer früheren Beziehung mit Ex-Bachelor Kandidat Johannes Haller. Ihre Follower sollen zwar immer noch viel aus ihrem Privatleben mitbekommen, aber es gibt gewisse Grenzen, die Yeliz nicht überschreiten möchte.

Sie schweben auf Wolke sieben

Jimi erzählte in seinem Video-Stream auf Instagram zum Beispiel, dass das Paar sehr glücklich miteinander sei und sogar schon bereit ist, jetzt in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Die zwei sind schon lange auf der Suche nach dem perfekten Liebesnest in Berlin und wurden auch endlich fündig. Bereits vor Weihnachten kann das Paar ihre neues Eigenheim beziehen und das wird ganz schön schick. Auf Instagram teilte die 26-jährige kleine Einblicke aus ihrem neuen luxuriösen Zuhause.

Das liebt Jimi an Yeliz

Der Umzug stehe in einigen Tagen bevor und als ein Fan den Schauspieler fragte, was er besonders an seiner Yeliz schätzt, antwortete Jimi: „Ihre ehrliche Art und dass es ihr egal ist, was andere über sie denken.“ Außerdem respektiere er sie sehr dafür, was sie sich bisher ganz alleine in ihrem Leben aufgebaut hat. Auf die Frage eines weiteren Followers, was ihm seine Beziehung bedeute, erklärte Jimi: „Alles! Ich werde immer hinter ihr stehen, egal, was kommt. Dass wir uns so ergänzen, hätte ich niemals gedacht.“ Süße Worte vom 28-Jährigen an seine Freundin Yeliz!

Das liebt Yeliz an Jimi

Auch Ex-Bachelor Kandidatin Yeliz Koc beantworte in einer ihrer Instagram-Fragerunde schon einmal, was sie an Jimi schätzt und liebt. Ihre Antwort darauf war eindeutig, denn endlich muss sich die 26-Jährige keine Sorgen mehr machen, wenn ihr Partner alleine feiern ist. Sie kann Jimi zu 100 Prozent vertrauen und weiß, dass er nur Augen für sie hat. Mit ihrem Ex-Freund Johannes Haller sah das ganz anders aus. Es scheint als wäre Yeliz endlich angekommen…

(Tatum Sara)