Jimi Blue Ochsenknecht: „Beim Essen lasse ich mir gerne richtig viel Zeit“

Jimi Blue Ochsenknecht legt wert auf gesunde und geschmackvoll Ernährung. Dem Schauspieler sind eine gesunde Ernährung und vor allem leckere Mahlzeiten zum Genießen sehr wichtig. Gemeinsam mit einigen anderen Prominenten und der Krankenkasse AOK hat er sich deshalb nun zusammengetan, um über gesundes Essen aufzuklären.

In einem kleinen Teaser der AOK, den der ehemalige ‚Wilde Kerle‘-Star bei Instagram postete, erklärt er: „Ich bin ein totaler Genussmensch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein leckeres Essen serviert bekomme, dann gehen bei mir irgendwie alle Synapsen und Geschmacksrezeptoren an, weil da ist für mich irgendwie schon so eine Entscheidung: Okay, das kann echt gut werden.“

Das Kochen macht dem 27-Jährigen übrigens schon immer Spaß. „In meiner Kindheit haben meine Eltern immer viel frisch gekocht und wir haben immer gemeinsam zu Abend gegessen. Beim Essen lasse ich mir gerne richtig viel Zeit und genieße dann auch jeden Bissen.“

#schöngesund

Das Video, das die AOK zu dem Thema auf ihrem offiziellen YouTube-Account gepostet hat, zeigt neben Jimi auch noch Victoria van Violence, CrispyRob und Lisa Sophie. Die Versicherung erklärt unter dem Video, dass das ganze Thema #schöngesund dabei helfen soll, sich auch im hektischen Alltag wertvoll zu ernähren. „Was tun also, um sich auch in hektischen Zeiten gesund zu ernähren? Warum ist Genuss dabei eigentlich so wichtig? Und wie schaffen wir es, wieder die kleinen Dinge des Alltags zu genießen?“

Quelle: instagram.com

Diese und andere Fragen zum Thema Ernährung und Genuss sollen von den Promis beantwortet werden.