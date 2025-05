Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Cheyennes Tochter Mavie hat Angst vor ihm

Jimi Blue Ochsenknecht - 05.12.2016 Berlin - SuccoMedia BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2025, 18:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknechts Nichte Mavie hat Angst vor ihrem Onkel.

Der ehemalige ‚Die wilden Kerle‘-Darsteller zerstritt sich vor Jahren mit seiner Familie, insbesondere mit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht. Als Resultat davon hat er seine Lieben lange nicht gesehen – so lange, dass seine Nichte Mavie ihn nun nicht einmal mehr erkennt.

Jimi Blue Ochsenknecht und der Rest des Ochsenknecht-Clans haben sich in den neuen Folgen der Familien-Reality-Sendung ‚Diese Ochsenknechts‘ nun vorsichtig wieder angenähert. Für die vierte Staffel reiste die Familie in den Urlaub nach Österreich und auch Jimi kam dazu. Als er allerdings die vierjährige Mavie begrüßen wollte, drehte sich diese zu ihrem Vater um, Cheyennes Ehemann Nino Sifkovits, und sagte: „Papa, ich will wieder spielen.“ Laut ‚Bild‘ erklärte Nino später: „Mavie wollte sofort weg. Sie hatte Angst.“

Cheyenne hingegen hat zwar keine Angst vor ihrem Bruder, besonders froh, ihn zu sehen, war sie aber auch nicht. „Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn jetzt nicht in den Urlaub einladen“, sagte sie gegenüber dem ‚Presseportal‘. Sie hatte mit ihrem Bruder gebrochen, nachdem dieser am Tag von Cheyennes Hochzeit seine Verlobung mit seiner damaligen Freundin, der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, verkündet hatte. Cheyenne fügte auch hinzu, dass sie vor allem das Desinteresse von Jimi an ihren Kindern Mavie und Matteo, der am 10. Mai zwei Jahre alt wird, die letzten Jahre über verletzt habe. „Matteo kennt er gar nicht – er hatte zwei Jahre Zeit, nach den Kids zu fragen! Er hat schon echt viel Scheiße gebaut. Und dann kann es auch mal sein, dass ich gar nicht mehr verzeihe.“