26.01.2021 17:30 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht mit krasser erster Schuhkollektion

Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler, Designer, Moderator und Rapper geht jetzt unter die Schuhdesigner. Der bekennende Sneaker-Fan bringt seiner erste Sneaker-Kollektion auf den Markt.

Stylischer kann ein Jahr gar nicht beginnen. Am 26. Januar 2021 erscheint die erste Schuhkollektion von Jimi Blue Ochsenknecht. Damit geht für den 29-Jährigen ein echter Traum in Erfüllung.

Inspiriert von Miami

„Ich hatte schon immer einen leichten Schuhtick und den Wunsch einen eigenen Schuh zu designen“, freut er sich. Zusammen mit der Marke 305 SoBe entstand die Kollektion, die zunächst aus zwei Modellen in Pink und Dunkelgrün besteht.

Inspiriert wurde sie vom legendären South Beach in Miami. „Ich liebe die Leichtigkeit und das Lebensgefühl dort. Spektakuläre Sonnenuntergänge, Multikulti, die bunten Farben im Stadtbild… Miami wird nicht umsonst die ‚Magic City‘ genannt“, erklärt der frisch verliebte Jimi.

Sein Lebensmotto

So trifft zeitloses Design auf knallige Farben, die jedes Outfit aufwerten. „Gute Schuhe halten ein Leben lang, wenn die Qualität stimmt. Darum werden sie in Handarbeit in Portugal genäht und nur die besten Stoffe verwendet“, verrät er.

In der Sohle steht der Schriftzug „Familia“ geschrieben – seinem Tattoo nachempfunden, das die enge Verbundenheit zu seiner Familie betont. „Es gibt nicht wichtigeres als den Zusammenhalt der Familie“, betont Jimi Blue Ochsenknecht. „Nach diesem Motto handele ich schon mein ganzes Leben.“

Das kostet der Schuh

Der 305 SoBe Familia Sneaker by Jimi Blue Ochsenknecht ist ab heute exklusiv in den Filialen der Budapester Schuhe und wegen der aktuellen Coronapandemie natürlich auch Online auf MyBudapester erhältlich.

Beim Kauf eines Sneaker-Paares erhält man ein 305-Cap dazu. Den auffälligen Sneaker gibt es für 295,00 Euro zu kaufen.