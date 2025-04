Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Tochter Snow bekommt ‚Wilde Kerle‘ zu Ostern

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 14:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknechts und Yeliz Kocs Tochter bekommt ‚Die Wilden Kerle‘ zu Ostern.

Der Schauspieler und die TV-Reality-Darstellerin wurden vor einigen Jahren Eltern der kleinen Tochter Snow (3), doch ihre Beziehung zerbrach schon vor der Geburt. Seitdem war das Verhältnis der Eltern und auch das von Jimi zu Snow schwierig, doch mittlerweile nähern sich Vater und Tochter wieder an. Darüber scheinen sich auch die Familien zu freuen, denn zu Ostern bekam das kleine Mädchen nun eine DVD von den Filmen, die Jimi als Kind berühmt gemacht haben.

„Für Snow zu Ostern von Filiz. Kann sie sich bald mal angucken, wenn sie ein bisschen älter ist“, schrieb Yeliz nun in ihrer Instagram-Story. Dazu hält sie eine DVD-Box mit allen fünf Filmen der ‚Die Wilden Kerle‘-Reihe in die Kamera. Filiz ist Yeliz Schwester, die schon öfter betonte, dass ihr der Zwist zwischen Jimi und Yeliz auf die Nerven gehe. Gegenüber ‚RTL‘ sagte sie im Januar, dass sie das Thema nicht mehr hören könne: „Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das alles war.“

Zum Glück scheint sich das leidige Thema langsam zu beruhigen. In einem neuen Video, das Yeliz kürzlich von ihrer Tochter auf Instagram postete, sieht man Snow an einem Tisch stehen und singen: „Jimi ist mein bester Freund.“ Die Erklärung dafür, warum Snow Jimi nicht „Papa“ nennt, lieferte Yeliz in einer anderen Story, als sie in einer Frage-Antwort-Runde einem Fan antwortete: „Snow und Jimi sehen sich aktuell zu selten und ich möchte nicht, dass, wenn zum Beispiel mein Schwager da ist und die Kinder ihn Papa nennen, sie fragt, wann ihr Papa kommt.“