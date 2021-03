Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc: „Es war ein Wunschkind!“

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc: "Es war ein Wunschkind!"

12.03.2021 13:44 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Freundin Yeliz Koc werden zum ersten Mal Eltern. Für die beiden natürlich eine ganz spannende und aufregende Zeit.

Erst wenige Wochen ist es her, dass Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc die Babybombe platzen ließen. Mit einem Bild und einem positiven Schwangerschaftstest verkündeten sie die tollen Neuigkeiten.

So hat er reagiert

Für beide ist es das erste Kind und deswegen ist die Zeit gerade umso spannender. Der werdende Papa Jimi Blue berichtet: „Als ich es erfahren habe, das war Tagsüber Mittags, es war relativ überraschend“, so Jimi gegenüber RTL.

Trotzdem verrät er: „Aber es war ein Wunschkind, wir haben es geplant. Wir freuen uns tierisch. Vor ein paar Monaten hatten wir uns gesagt, mal schauen wann es passiert und ob es passiert. Dann ist es doch schneller gegangen, als gedacht.“

Yeliz geht es nicht gut

Doch die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin hat mir heftigen Begleiterscheinungen zu kämpfen, sie leidet an starker Schwangerschaftsübelkeit und musste sich bis zu drei Mal am Tag übergeben.

Es war so schlimm, dass Jimi mit ihr ins Krankenhaus musste. „Wir sind vor ein paar Tagen Abend ins Krankenhaus gefahren. Sie brauchte Infusionen und so weiter“, berichtet er. Zum Glück geht es ihr jetzt wieder etwas besser und hoffentlich kann sie die weitere Schwangerschaft genießen!

Auch Cheyenne ist schwanger

Yeliz befindet sich übrigens in sehr guter Gesellschaft. Denn auch Jimi Blues kleine Schwester Cheyenne Ochsenknecht ist zur Zeit schwanger. So können sich die beiden in dieser aufregenden Zeit austauschen.

Vor einigen Monaten hatte die auch bereits verraten, dass es bei ihr und ihrem Freund Nino ebenfalls ein absolutes Wunschkind war, auch wenn sie selbst erst 20 Jahre alt ist.

Bald wird Familie Ochsenknecht also um zwei Mitglieder größer…

(TT)