18.08.2020 18:38 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc sind ein Paar

Jimi Blue Ochsenknecht und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc sind ein Liebespaar. Fotos bei Instagram unterstreichen das junge Glück.

Jimi Blue Ochsenknecht (28) ist weg vom Single-Markt. Seit einigen Tagen wurde über eine Beziehung mit Yeliz Koc (26) spekuliert, nun heizten die ehemalige Kandidatin der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ und der Schauspieler die Gerüchte weiter an. Auf Kocs offiziellem Instagram-Account tauchten zwei Polaroid-Fotos auf, auf denen Ochsenknecht den Arm um ihre Schulter gelegt hat. Ihr Kommentar dazu: ein lächelndes Emoji mit drei Herzen. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte Ochsenknechts Management nun: Ja, die beiden sind ein Paar.

Quelle: instagram.com

Die Familie kennt Yeliz Koc bereits

Für die Familie des 28-Jährigen dürften die Turtelfotos nicht überraschend kommen. Sie kennen Koc bereits. In den Kommentaren schickte Schwester Cheyenne Ochsenknecht (20) ein Herz und Mutter Natascha Ochsenknecht (56) eine tanzende Frau, einen tanzenden Mann sowie ein grinsendes Emoji. Beim Geburtstagsessen von Natascha Ochsenknecht, die am 17. August 56 Jahre alt wurde, war Koc ebenfalls anwesend, was die beiden Frauen jeweils in ihren Instagram Stories dokumentierten.

Yeliz Koc war zuletzt mit Johannes Haller (32), bekannt als Kandidat in „Die Bachelorette“, liiert. Anfang Mai bestätigte sie die Trennung nach dem Liebes-Comeback. „Ich weiß, dass es diesmal echt vorbei ist“, erklärte Koc damals.

Jimi Blue Ochsenknecht wird als nächstes mit Cathy Hummels (32) „Love Island – Aftersun: Der Talk“ moderieren, den Aftertalk der Datingshow „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, die Ende August bei RTLzwei in die vierte Staffel startet.

(cam/spot)