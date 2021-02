Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc werden Eltern

25.02.2021 18:35 Uhr

Baby on Board! Jimi Blue Ochsenknecht hat auf Instagram frohe Nachrichten verkündet. Er und seine Freundin Yeliz Koc erwarten ein Baby.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem sie über Unwohlsein geklagt hatte. Jetzt wissen wir den wunderbaren Grund dafür! Denn Yeliz Koc ist schwanger.

Yeliz fühlte sich schlecht

Yeliz hatte sich in den letzten Tag etwas rar gemacht auf Instagram, weswegen sich ihre Fans natürlich sehr gesorgt hatten. Sie gab dann bekannt: „Mir geht es leider nicht so gut. Deshalb fällt es mir schwer, mich persönlich zu zeigen“, so Koc.

Natürlich wurde wild spekuliert, was die schöne TV-Darstellerin haben könnte. Einige hatten Sorgen, dass sich Yeliz vielleicht mit Corona angesteckt hat oder ob sie Liebeskummer hat. Ein Glück lagen alle falsch!

Positiver Schwangerschaftstest

Jetzt aber wissen wir warum es Yeliz nicht besonders gut ging, denn Jimi Blue Ochsenknecht verkündete auf Instagram: „Es ist alles noch sehr früh aber wir sind mehr als glücklich. Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen.“

Dazu postete er ein Bild mit einem positiven Schwangerschaftstest und einer blauen und rosa Babyrassel. Die beiden scheinen also noch nicht zu wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Cheyenne ist auch schwanger

Mit ihrer Schwangerschaft befindet sich Yeliz in guter Gesellschaft, denn auch Jimi Blues kleine Schwester Cheyenne Ochsenknecht erwartet gerade ihr erstes Baby. So können die beiden sich in den nächsten Monaten austauschen.

Außerdem bekommt auch Jessica Paszka, die neue Freundin von Yeliz On-Off-Freund Johannes Haller ein Kind. In den letzten Corona-Monaten waren wohl alle sehr aktiv in den Laken!

Koc und Ochsenknecht sind noch gar nicht sooo lang zusammen. Erst im August letzten Jahres machten die beiden nach wochenlanger Spekulation ihre Liebe bekannt. Dafür ging es jetzt mit dem Baby aber Ratzfatz!

(TT)