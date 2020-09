25.09.2020 17:30 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc wagen den nächsten Schritt!

Seit fast drei Monaten sind Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc ein Paar. Jetzt wollen die Turteltauben den nächsten Schritt in eine gemeinsame Zukunft wagen.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc machen Ernst! Das frisch verliebte Paar ist schon bereit für den nächsten Schritt. Wenn ihre Liebes-Auszeit auf Mallorca vorbei ist, haben Jimi und Yeliz große Pläne, die sie jetzt mit ihren Fans teilen.

Es geht nach Berlin

Auf Yeliz‘ Instagram-Kanal geben die beiden jetzt bekannt: Die Social-Media-Stars ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung. Wohin es für die zwei gehen soll, verraten sie auch schon. Jimis Wahlheimat Berlin soll das Liebesnest des Ochsenknecht-Sprösslings und der Bachelor-Teilnehmerin werden. Die Stadt hat für die beiden nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Denn dort sind sie sich das erste Mal begegnet. Na wenn das kein gutes Omen für das gemeinsame Zuhause ist!

Kuschel-Auszeit auf Mallorca

Kein Wunder, dass Jimi und Yeliz in Zukunft keine Sekunde mehr ohne einander verbringen wollen. Seit zwei Wochen genießt das Paar seine frische Liebe auf Mallorca und übt schon einmal das Zusammenleben. Grund der Reise ist jedoch nicht nur der romantische Urlaub. Jimi Blue muss nämlich arbeiten, denn er moderiert zusammen mit Cathy Hummels mehrmals die Woche „Love Island – Aftersun: Der Talk danach“ auf RTLZWEI. Doch das tut der jungen Liebe keinen Abbruch! Auf den Instagram-Kanälen der beiden sieht man: sie haben trotzdem genug Zeit, ausgiebig zu kuscheln.

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Natascha Ochsenknecht verteidigt Yeliz

Yeliz kommt jedoch nicht nur ihrem Freund näher. Auch Jimis Familie hat die 26-Jährige um den Finger gewickelt. Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schwester Cheyenne Ochsenknecht und Mama Natascha Ochsenknecht sind auf Mallorca mit von der Partie und haben sichtlich Spaß mit der neuen Frau an Jimis Seite. Auf Yeliz‘ und Nataschas Instagram-Kanälen sieht man die Familie ausgelassen im Pool und nur am Rumalbern. Besonders Mama-Ochsenknecht scheint die Schwiegertochter in spe zu gefallen. Unter einem ihrer Instagram-Posts verteidigt Natascha sie sogar vor Hatern, die meinen die Beziehung der beiden wäre Fake und nur ein „PR-Deal“.

Galerie

Liebe, die unter die Haut geht

Doch ihren Beziehungs-Zweiflern senden die beiden eine klare Botschaft. Kurz nachdem Jimi und Yeliz ihre Liebe öffentlich gemacht haben, stellen sie diese auch gleich unter Beweis! Dieser geht sogar unter die Haut. Das Paar sticht sich gegenseitig Partner-Tattoos und halten das Ganze in ihren Insta-Story fest. Jimis Fuß ziert nun ein von Yeliz gestochener Smiley und wie soll es anders sein befindet sich auf dem Handgelenk der Influencerin seitdem ein kleines Herz. Dann kann man nur hoffen, dass die Beziehung der beiden genauso lange hält wie ihre Tattoos.