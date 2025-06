Stars Jimmy Fallon drohte für SNL-Job, sich ‚das Leben zu nehmen‘

Jimmy Fallon - Time 100 Gala - April 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 18:00 Uhr

Jimmy Fallon drohte einst, sich das Leben zu nehmen, wenn er nicht vor seinem 25. Lebensjahr bei ‚Saturday Night Live‘ gecastet würde.

Der Komiker und Late-Night-Moderator hat zugegeben, dass er die Drohung zwar zu Beginn seiner Karriere ausgesprochen, aber „nicht wirklich so gemeint‘ habe, weil er sich so sicher war, dass er seine Ziele erreichen würde.

Er sagte dem Podcast ‚The Diary of a CEO‘: „Ja, ich habe die Drohung ausgesprochen. Aber noch einmal, ich wusste, dass ich bei ‚Saturday Night Live‘ sein würde, also habe ich es wohl nicht wirklich so gemeint. Denn ich sollte bei ‚Saturday Night Live‘ sein, bevor ich 25 war. Ich wusste einfach, dass ich dabei sein würde, also wusste ich, dass es nicht wirklich eine Drohung war.“ Jimmy, heute 50, gab sein Debüt in der kultigen Sketch-Show im Jahr 1998, als er 24 Jahre alt war. Er erinnerte sich: „Ich war in der High School so besessen, dass ich mit niemandem wirklich abhängen konnte, während ich die Serie sah, weil ich es nicht mochte, wenn jemand die Serie nicht mochte.“

Der Moderator der ‚Tonight Show‘ war von 1998 bis 2004 Teil der Besetzung und gab zu, dass sein einziger Traumjob darin bestand, bei ‚SNL‘ zu sein. Er erklärte: „Das musste es sein, denn das war es, was wir uns ansehen würden. Sie nahmen es auf. Wissen Sie, wir waren eine der ersten Familien, die einen Videorekorder hatten. Wir haben die Show aufgezeichnet und dann konnte man sie sich noch einmal ansehen. Und ich schaute es mir noch einmal an und studierte es, und schaute mir die Sketche immer und immer wieder an und sah mir die Großen an.“