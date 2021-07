Joachim Llambi: Geburtstagswünsche seiner „Let’s Dance“-Kollegen

Seit 2006 ist Joachim Llambi Jury-Mitglied bei "Let's Dance". (nra/spot)

18.07.2021 16:41 Uhr

Joachim Llambi feiert seinen 57. Geburtstag. Auf Instagram wird der "Let's Dance"-Juror von seinen prominenten Kollegen beglückwünscht.

Joachim Llambi genießt an diesem Sonntag (18. Juli) einen besonderen Tag: Der Tanzjuror feiert seinen 57. Geburtstag. Auf Instagram haben ihn seine „Let’s Dance„-Kollegen fröhlich beglückwünscht.

Jurorin Motsi Mabuse (40) widmete dem Geburstagskind gleich einen ganzen Post. Auf Instagram schrieb sie zu einem Bild mit ihrem Kollegen: „Alles gute zum Geburtstag, Joachim Llambi. Nur das Beste an deinem Tag. […] Danke für die Möglichkeiten, die du so vielen Tänzern, inklusive mir, in Deutschland eröffnet hast. Danke dir auch für die grauen Haare, lol.“

Auch Victoria Swarovski und Jorge González gratulieren

Moderatorin Victoria Swarovski (27) gratulierte dem Tanzjuror in ihrer Instagram Story. Zu einem Bild mit Llambi vom „Let’s Dance“-Tanzparkett schrieb sie: „Happy happy birthday, Joachim Llambi.“ Auch Jury-Kollege Jorge González (53) freute sich für den kritischen Juror. In seiner Instagram Story postete er ein Foto mit Llambi vom roten Teppich und versah seinen Post mit dem Lied „Happy Birthday“ von Musiker Lenny Kravitz (57).

Joachim Llambi tanzt bereits seit seinem 16. Lebensjahr. Schnell stieg er von den Amateuren zu den Profis auf und nahm an Weltmeisterschaften teil. Er ist offiziell Wertungsrichter der Amateur- und Profiliga. Seit 2006 urteilt er über die Tanzkünste der Promis bei „Let’s Dance“ bei RTL.