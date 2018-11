Joachim Llambi hat eine neue Freundin!

Montag, 19. November 2018 08:25 Uhr

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi hat kurz nach der Trennung von seiner Frau offenbar bereits eine neue Freundin. Der 54-jährige TV-Star ist erst seit Ende September wieder Single, nachdem er und seine Frau sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt hatten.

Nun präsentierte Llambi am Samstag (17. November) anlässlich eines Golfturniers für einen guten Zweck in Griechenland aber bereits eine neue Partnerin an seiner Seite. Bei der neuen Frau im Leben des Finanzexperten handelt es sich um eine 37-jährige, eine PR-Leiterin, die genau wie er gerne tanzt. Wie oder wann die beiden sich kennengelernt haben, will Llambi bislang noch nicht preisgeben, aber an einer Tatsache lässt er keinen Zweifel – er ist wieder verliebt!

Trennung im September bekanntgegeben

Der ‚Bild am Sonntag‘ sagte er: „Es ist alles noch sehr frisch, deshalb können und wollen wir nicht zu viel dazu sagen. Aber wir sind beide sehr glücklich.“ Der ‚Let’s Dance‘-Juror hatte am 30. September über seinen Anwalt Christian-Oliver Moser mitteilen lassen, dass er und seine Frau sich trennen. Ebenfalls der ‚Bild am Sonntag‘ hatte der Jurist mitgeteilt: „Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Am Wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen der beiden Töchter.“

Neue Partner hätten bei der Trennung des Ehepaars allerdings keine Rolle gespielt. (Bang)