Stars Joachim Llambi: ‚Let’s Dance‘-Juror wehrt sich nach Diss von Roland Trettl

Joachim Llambi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 14:00 Uhr

Joachim Llambi ist bei ‚Let’s Dance‘ dafür bekannt, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg zu halten.

Hin und wieder stößt er bei den Promis, die er in der RTL-Tanzshow bewertet, aber auf Gegenwind. Auch Roland Trettl ließ sich von dem Juror nicht alles gefallen und stichelte nach seinem Aus in Show 2 gegen Llambi.

„Herr Llambi, ein guter Typ, auch ein Mensch, in dem vielleicht ab und zu ein kleines Kind steckt, das nach Aufmerksamkeit schreit“, konnte sich Roland Trettl einen Kommentar nicht verkneifen, nachdem Llambi ihm schlechtes Feedback für seinen Tango mit Profitänzerin Kathrin Menzinger gegeben hatte. Er habe ihm das Tango-Feeling nicht abgenommen.

Gegenüber ‚RTL‘ stichelte Joachim Llambi, der seit der ersten Staffel in der Jury sitzt, zurück: „Das sagt der Richtige, der in kurzen Hosen und Kniestrümpfen bei ‚First Dates‘ herumspringt.“ Llambi habe in den letzten 18 Staffel aber schon so viel Kritik über sich gelesen: „Das war doch harmlos von Roland Trettl.“ Und was das mit der Aufmerksamkeit angeht? Da gibt Llambi Trettl sogar recht: „Natürlich, sind wir doch alle im Fernsehen!“

Am Ende von Show 2 mussten Kathrin und Roland ‚Let’s Dance‘ verlassen, weil sie nicht genug Anrufe vom Publikum bekommen hatten. Am Freitag (14. März) findet Show 3 mit den verbliebenen 12 Promis statt.