So lief das Live-Debüt im TV „Promi Big Brother“: Mike Heiters Ex-Elena zieht live ein Nach zwei Tagen im Livestream startete „Promi Big Brother“ auch bei Sat.1. Den Höhepunkt zum Auftakt bildet der Einzug von Elena Miras, die auf ihren Ex Mike Heiter trifft. Doch bis es so weit ist, braucht man viel Geduld.