Jochen Schropp ist schon länger verlobt

Jochen Schropp ist schon länger verlobt

29.05.2021 09:50 Uhr

Moderator und Schauspieler Jochen Schropp ist seit dem ersten Lockdown verlobt.

Der Moderator feierte vor drei Jahren sein Coming-Out mit einem offenen Brief im „Stern“. Mit seinem Privatleben geht er seitdem aber trotzdem nicht hausieren.

Im Podcast „Knall & Tüte“ mit dem ehemaligen „Prince Charming“-Kandidaten Lars Tönsfeuerborn verriet Jochen Schropp jetzt allerdings, wie es um seine Beziehung steht. „Weißt du eigentlich, dass ich verlobt bin?“, fragt er seinen erstaunten Gesprächspartner, „ich hau das jetzt hier raus. Ich bin seit letztem Jahr – erster Lockdown – verlobt.“ Der Heiratsantrag erfolgte allerdings nicht mit einer großen, durchgeplanten Geste.

Für Schropp reichte Dinner mit Freunden

Stattdessen beschlossen Jochen und sein Liebster bei einem Dinner mit Freunden, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Er erzählt: „Wir hatten an einem Abend ein befreundetes Pärchen zu Gast – zwei Lesben. Dann ging es um Liebe und was wir aneinander haben. Dann haben wir uns noch mal gesagt, dass wir so glücklich sind, dass wir einander haben, und dann hat einer von uns gesagt: ‚Ja, dann sollten wir eigentlich auch heiraten.’“ Wo genau die Feier stattfinden soll, weiß der TV-Star auch schon — Kapstadt wäre sein Traumziel. Jochen sagt: „Weil es einfach wunderschön ist.“ (Bang)