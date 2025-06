Film Jodie Comer war von ’28 Years Later‘ emotional bewegt

Jodie Comer - June 2025 - Famous - 28 Years Later World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 11:00 Uhr

Jodie Comer war schockiert, wie bewegt sie von ’28 Years Later‘ war.

Die 32-jährige Schauspielerin spielt in Danny Boyles neuem post-apokalyptischen Film die Rolle der Isla und erklärte, dass sie die „Familiendynamik“ im Zentrum des Zombie-Horror-Streifens unerwartet emotional fand.

Jodie erzählte The Hollywood Reporter bei der Londoner Filmpremiere am Mittwochabend (18. Juni): „Es ist ein Horrorfilm, aber ich war beeindruckt, wie bewegt ich war. Es gab so viel Leichtigkeit. Das Drehbuch war sehr gehaltvoll, und im Mittelpunkt steht diese Familiendynamik, diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die nicht die übliche ist.“ Die Darstellerin, die in dem Film an der Seite von Aaron Taylor-Johnson und Alfie Williams spielt, fügte hinzu: „Es war toll, von Danny geführt zu werden. Mit Danny Boyle zu arbeiten… Ich werde nie wieder einen Film wie diesen drehen. Es war die unglaublichste Erfahrung.“

Der Film ist der dritte Teil der ’28 Days Later‘-Franchise, und Boyle war der Meinung, dass er mit dem Film „echte Risiken“ eingehen konnte, da es 23 Jahre her ist, dass der Originalfilm in die Kinos kam und sich die Technologie seitdem erheblich verbessert hat. Der ‚Trainspotting‘-Regisseur sagte: „Weil 23 Jahre vergangen waren, hatten wir das Gefühl, dass wir echte Risiken eingehen konnten. Und unser Ziel war es, einen ebenso originellen Film zu machen, wie es der erste Film war, als er herauskam… Die Verbesserungen an den Infizierten sind ein Privileg zu filmen und zu sehen. Ich denke, die Leute werden die Neuerungen genießen.“

’28 Years Later‘ soll den Beginn einer neuen Trilogie der postapokalyptischen Reihe markieren, obwohl Boyle einräumte, dass die Zukunft des Franchise davon abhängt, wie sich der neueste Film an den Kinokassen schlägt.