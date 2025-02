Bei den SAG Awards in Los Angeles Jodie Foster zeigt sich mit ihrem ältesten Sohn Charlie

Stolze Mama: Jodie Foster posierte fröhlich mit Sohn Charlie für die Fotografen. (ae/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 08:12 Uhr

In Los Angeles sind die SAG Awards vergeben worden. Auch Jodie Foster war nominiert - und brachte eine familiäre Begleitung mit. Denn sie schritt gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn zur Preisverleihung, die eine Woche vor den Oscars stattfand.

Jodie Foster (62) hat bei den Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) eine ganz besondere Unterstützung erhalten. Ihr ältester Sohn Charlie (26) begleitete die Schauspielerin zur Preisverleihung im Shrine Auditorium in Los Angeles. Glück brachte er ihr an dem Abend jedoch nicht.

Das Mutter-Sohn-Duo hat sich bisher nur selten öffentlich gezeigt. Am 23. Februar jedoch postierten die beiden strahlend Arm in Arm für die Fotografen. Jodie Foster hatte für die Zeremonie ein funkelndes kastanienbraunes Kleid und dazu auffällige goldene Armbänder gewählt. Ihr Sohn trug einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege.

Lob von Siegerin Jessica Gunning

Foster war als beste Schauspielerin in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie für ihre Rolle in "True Detective: Night Country" nominiert. Damit gewann sie bereits einen Golden Globe und einen Emmy. Bei den SAG Awards hatte sie jedoch gegenüber Jessica Gunning (38, "Baby Reindeer") das Nachsehen. Gunning lobte die 62-Jährige jedoch in ihrer Dankesrede. Jodie Foster sei schon auf ihrem Vision Board gewesen, bevor sie Schauspielerin wurde, berichtete "Page Six".

"Meine Jungs, ich liebe euch"

Jodie Foster hat mit ihrer Ex-Partnerin Cydney Bernard (71) neben Charlie noch Sohn Christopher "Kit" (23). Das Paar trennte sich 2008 nach 14 Jahren Beziehung. Foster nimmt ihre Kinder nur selten zu öffentlichen Veranstaltungen mit, spricht aber offener über sie, seit diese größer geworden sind.

So erwähnte sie ihre beiden Söhne etwa, als sie Anfang Januar einen Golden Globe Award mit nach Hause nahm. "Ich möchte einfach meiner Familie danken. Denn Kit, mein Sohn, der Wissenschaftler ist, und Charlie, mein Sohn, der Schauspieler ist und seine Karriere beginnt, verstehen hoffentlich die Freude, die Freude, die entsteht, wenn man wirklich harte, bedeutungsvolle und gute Arbeit leistet. Also, meine Jungs, ich liebe euch, und das hier ist natürlich für euch."