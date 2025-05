Film Jodie Foster zu beschäftigt für Cameo-Auftritt in Disney-Fortsetzung ‚Freakier Friday‘

Jodie Foster - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 11:00 Uhr

Jodie Foster war zu „beschäftigt“, um einen Gastauftritt in der kommenden Disney-Fortsetzung ‚Freakier Friday‘ zu machen.

Die 62-jährige Schauspielerin spielte die jugendliche Hauptrolle in der Originalversion der Body-Swap-Komödie aus dem Jahr 1976, arbeitete aber an einem neuen Film, als ihr die Chance geboten wurde, im neuen Reboot mitzuspielen.

In Bezug auf ‚Vie Privée‘, ihren neuen französischsprachigen Film, der bei den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt wurde, sagte Jodie gegenüber ‚Variety‘: „Ich war damit beschäftigt, diesen Film zu machen. Aber Jamie Lee Curtis ist eine wirklich gute Freundin von mir. Ich habe den Dreh verfolgt und all das Zeug.“

In der neuen Fortsetzung nehmen Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (38) ihre Rollen als Tess und Anna Coleman aus dem Hit ‚Freaky Friday‘ aus dem Jahr 2003 wieder auf, der ein Remake der Version von 1976 war. Jodie spielte in der originalen Version die jugendliche Hauptrolle an der Seite von Barbara Harris.