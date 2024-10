Diese Stars waren dabei Almauftrieb: So feierten die Promis den exklusiven Wiesn-Auftakt Der Startschuss für das Oktoberfest ist gefallen und auch die Promis haben am ersten Wochenende schon ordentlich gefeiert. Beim traditionellen Almauftrieb in der Käfer Wiesn-Schänke gaben sich einmal mehr die Schönen und Reichen die Ehre, darunter auch ein internationaler Superstar.