Joe Biden als Wahlsieger bestätigt: So reagiert Donald Trump

15.12.2020 17:59 Uhr

Donald Trump leugnet seine Wahlniederlage gegen Joe Biden weiter. Bei Twitter macht er seinem Ärger einmal mehr Luft.

US-Präsident Donald Trump (74) muss die offizielle Wahlniederlage gegen Demokrat Joe Biden (78) verkraften – oder eben nicht. Bei Twitter äußerte sich der 74-Jährige nun zu der Stimmenbekanntgabe der Wahlleute am Montag (14. Dezember). Diese hatten Biden offiziell als Sieger der US-Präsidentschaftswahl 2020 benannt. Trumps Reaktion: Verleugnung.

In seinem Tweet erklärte der noch bis Januar 2021 amtierende US-Präsident einmal mehr, dass es sich um Wahlbetrug handeln müsse. Ihm lägen „ungeheure Beweise“ vor, schrieb er, führte seine Behauptung aber nicht weiter aus. Stattdessen wütete Trump: „So etwas hat es in unserem Land noch nie gegeben!“

Tremendous evidence pouring in on voter fraud. There has never been anything like this in our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020