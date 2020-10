Joe Bidens Corona-Testergebnis ist negativ

02.10.2020 19:28 Uhr

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden informiert bei Twitter "freudig": Seine Frau Jill und er haben negative Corona-Testergebnisse.

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden (77) hat sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem sein direkter Kontrahent Donald Trump (74) am Freitagmorgen (2. Oktober) öffentlich über sein positives Testergebnis informierte, zog der Demokrat nun bei Twitter nach. Dort schrieb er: „Ich freue mich berichten zu können, dass Jill und ich negativ auf COVID getestet wurden.“

Biden, der sich aktuell – ebenso wie Trump – im Wahlkampf um den Einzug beziehungsweise den Verbleib im Weißen Haus befindet, nutzte die Gelegenheit für einen weiteren Appell: „Ich hoffe, dies dient als Mahnung: Tragen Sie eine Maske, halten Sie Abstand und waschen Sie sich die Hände.“

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020