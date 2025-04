Stars Joe Exotic hat einen seiner Mithäftlinge geheiratet

Bang Showbiz | 22.04.2025, 11:00 Uhr

Der 'Tiger King'-Star hat seinem Gefängniskollegen Jorge Flores Maldonado das Jawort gegeben.

Joe Exotic hat im Gefängnis seinen Mithäftling Jorge Flores Maldonado geheiratet.

Der ‚Tiger King‘-Star sitzt aktuell eine 21-jährige Haftstrafe ab, nachdem er seine Erzrivalin Carole Baskin von einem Auftragsmörder umbringen lassen wollte. Hinter Gittern hat der 62-jährige Reality-Star jetzt offenbar seine große Liebe gefunden, denn am Dienstag (22. April) gab Exotic bekannt, dass er seit kurzem offiziell vergeben ist. Auf X, ehemals Twitter, schrieb er: „Ich war noch nie stolzer auf jemanden. Lernt meinen Ehemann Jorge Flores Maldonado kennen.“

Die beiden Männer sind bereits seit längerer Zeit liiert und hatten im Oktober ihre Verlobung bekannt gegeben. Der ehemalige Besitzer eines Privatzoos kündigte vor kurzem offiziell an, dass er vorhabe seinem Partner das Jawort zu geben, damit dieser nicht nach Südamerika ausgewiesen wird. Wie Joe im Interview mit ‚RadarOnline‘ bestätigte, wäre er Jorge jedoch auch in sein Heimatland gefolgt, sollte er abgeschoben werden. „Egal, ob es seinem Immigrationsstatus hilft oder nicht, wir lieben einander genug, um zu heiraten“, erklärte Joe im Gespräch mit den Reportern. „Wir tragen unsere Eheringe bereits als Tattoos. Es würde ihm versichern und dem Gericht zeigen, dass er etwas finanzielle Sicherheit hat, um in Amerika bleiben zu können.“