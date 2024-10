Joe Exotic, bekannt aus der Netflix-Doku "Tiger King", hat sich im Gefängnis verlobt. Der 33-jährige Jorge Marquez aus Mexiko soll noch im Dezember sein Ehemann werden - sofern die Gefängnisleitung zustimmt.

Der Star der Netflix-Dokumentation "Tiger King" macht auch hinter Gittern Schlagzeilen: Joe Exotic (61) hat sich während seiner 21-jährigen Haftstrafe verlobt. Wie Joseph Allen Maldonado, so sein bürgerlicher Name, auf seinem X-Account bekannt gab, heißt sein Auserwählter Jorge Marquez und ist ebenfalls Insasse seiner Justizvollzugsanstalt.

"Er ist 33 Jahre alt, so wundervoll und kommt aus Mexiko", schwärmte Exotic über seinen neuen Partner. Die beiden haben bereits konkrete Zukunftspläne: "Jetzt geht es darum, im Gefängnis zu heiraten und für ihn Asyl zu bekommen, oder wir verlassen Amerika, wenn wir beide draußen sind", erklärte der ehemalige Privatzoo-Besitzer.

In einem Telefonat mit "Entertainment Weekly" bestätigte Exotic noch einmal die Verlobung und verriet weitere Details: "Wir haben gestern unsere offiziellen Papiere für die Heiratsurkunde vom Gefängnis eingereicht und warten jetzt auf eine Genehmigung." Das Paar hat bereits den 12. Dezember als Hochzeitstermin ins Auge gefasst. Allerdings müssen zunächst der Gefängnisdirektor, die Psychiatrie und der Gefängnisseelsorger ihre Zustimmung geben.

Meet Jorge Marquez he is 33. He is so amazing and is from Mexico.

Now, the quest of getting married in prison and getting him asylum or we be leaving America when we both get out.

Either way, I wish I would have met him long ago. pic.twitter.com/MYRVPcy97Y

— Joe Exotic (@joe_exotic) October 29, 2024