Stars Joe Jonas: ‚South Park‘-Episode über seinen Keuschheitsring ist eine seiner ‚Lieblingsfolgen‘

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 11:00 Uhr

Joe Jonas verriet, dass die ‚South Park‘-Episode, in der er wegen seines Keuschheitsrings verspottet wurde, eine seiner „Lieblingsfolgen“ der Show sei.

Der 35-jährige Popstar und seine Brüder Nick und Kevin trugen am Anfang ihrer Karriere Keuschheitsringe, die als ein Symbol für ihre Bereitschaft dienten, mit dem Sex zu warten.

Joe habe es überhaupt nicht gestört, als man sich im Jahr 2009 in einer ‚South Park‘-Folge deshalb über ihn lustig machte. Joe verriet im ‚Josh Scherer’s Mythical Kitchen’s Last Meals‘-Podcast: „Ich glaube, dass ich der einzige Bruder war, der das mochte. Wir hatten damals noch nicht so ein dickes Fell.“ Joe habe die Folge „urkomisch“ gefunden und hege keinen Groll gegen die Macher der erfolgreichen Serie: „Ich fand es urkomisch, da ich mir ‚South Park‘ angesehen hatte und dachte: ‚Das ist so lustig, ich weiß, was die machen, die machen sich über jeden lustig!'“ Heute können sich Joe und seine Brüder die Episode anschauen und alle darüber lachen: „Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Und wir können heute einfach nur darüber lachen.“