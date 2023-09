Stars Joe Jonas: Trennung von Sophie Turner?

Joe Jonas - November 2022 - celebrity sightings - Los Angeles, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2023, 08:00 Uhr

Joe Jonas und Sophie Turner stehen Berichten zufolge kurz vor einer Scheidung.

Der 34-jährige Musiker und die 27-jährige Schauspielerin sollen laut TMZ an der Schwelle zur Trennung stehen. Ein Insider sagte dem Magazin, dass das Paar, das zusammen zwei Kinder hat, „ernsthafte Probleme“ in der Beziehung habe. In den letzten drei Monaten soll sich Jonas laut einem Insider „so ziemlich die ganze Zeit“ allein um ihre kleinen Kinder gekümmert haben, selbst als er mit seinen Brüdern Nick Jonas und Kevin Jonas durch das Land tourte.

Die Nachricht kommt, nachdem ‚Page Six‘ berichtet hatte, dass Sophie letzten Monat in der Menge im Yankee Stadium für den Eröffnungsabend der Jonas Brothers-Tour tanzen gesehen wurde. Aber das Paar, das im Mai 2019 heiratete, wurde seitdem ohne Eheringe gesichtet. Das Paar hat kürzlich auch seine Villa in Miami ein Jahr nach dem Kauf wieder verkauft.

Joe und Sophie brannten nach den Billboard Music Awards 2019 durch und bekamen im Juli 2020 ihr ältestes Kind, Willa, das jetzt zwei Jahre alt ist. Am 1. März 2022 wurde bekannt, dass das Paar ein weiteres Kind, ein kleines Mädchen, erwarte, das im Juli zur Welt kam. Die notorisch private Sophie sprach schließlich Anfang des Sommers gegenüber der britischen ‚Vogue‘ über Willa und sagte: „Ich kann einfach nicht das Haus verlassen, ohne einen Snack für sie zu haben, denn dann würde mir das Leben zur Hölle gemacht und ich würde von meinem Kind angeschrien werden.“