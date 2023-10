Stars Joe Jonas und Sophie Turner: Doch private Einigung!

Joe Jonas and Sophie Turner at the Met Gala - Getty - May 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2023, 13:30 Uhr

Die Stars haben sich darauf geeinigt, ihre Scheidung unter vier Augen zu regeln.

Joe Jonas und Sophie Turner haben sich darauf geeinigt, ihre Scheidung unter vier Augen zu regeln.

Das ehemalige Paar trennte sich letzten Monat nach vier Jahren Ehe. Nachdem sie sich Anfang der Woche nach einer Einigung über das Sorgerecht für ihre Töchter Willa (3) und die 15 Monate alte Delphine geeinigt hatten, hat der Jonas Brothers-Sänger nun in Miami, Florida, die Abweisung seiner Scheidungsklage beantragt.

Laut Dokumenten, die der ‘Page Six’-Kolumne der ‘New York Post’ vorliegen, haben Joe und Sophie erklärt, dass sie „verschiedene Vereinbarungen“ getroffen haben und „eine gütliche Lösung aller Probleme“ anstreben wollen. Nach ihrer Vermittlung gaben der 34-jährige Musiker und die ‘Game of Thrones’-Darstellerin bekannt, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass ihre Töchter ihre Zeit zwischen ihren Wohnorten in den USA und Großbritannien aufteilen werden.

Das teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit: „Nach einer produktiven und erfolgreichen Einigung haben wir uns darauf geeinigt, dass die Kinder ihre Zeit zu gleichen Teilen in liebevollen Häusern in den USA und Großbritannien verbringen werden. Wir freuen uns darauf, großartige Co-Eltern zu sein.“