Stars Joe Rogan brandmarkt Katy Perry nach Reise ins All spöttisch als ‚Guru‘

Joe Rogan - Los Angeles - 2016 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 18:00 Uhr

Joe Rogan hat Katy Perry nach ihrer Reise ins All spöttisch als „Guru“ bezeichnet.

Eine rein weibliche Crew flog vor einer Woche (14. April) mit Jeff Bezos‘ Blue Origin-Rakete an die Grenze des Weltraums. Neben der Popsängerin waren auch Bezos‘ Verlobten Lauren Sanchez, die Rundfunksprecherin Gayle King, die Luft- und Raumfahrtingenieurin Aisha Bowe, die Bürgerrechtlerin Amanda Nguyen und die Filmproduzentin Kerianne Flynn mit an Bord.

Die Reise wurde weithin kritisiert und der umstrittene Podcaster hat sich nun zu Wort gemeldet. Im Podcast ‚The Joe Rogan Experience‘ sagte er über Katys Reise: „Es war sehr tiefgreifend.“ Er fuhr fort: „Ich weiß nicht, ob Sie Katy Perry darüber sprechen gesehen haben, aber im Grunde ist sie jetzt ein Guru.“ Gast Tim Dillion fragte den Gastgeber, was Katy bei ihrem Besuch vorgefunden habe, woraufhin er lachte: „Nun, sie hat ein Gänseblümchen mitgebracht, was super wichtig ist.“

Katy (40) brachte ein Gänseblümchen mit auf die Fahrt ihres Lebens zu Ehren ihrer Tochter Daisy Bloom (4), deren Vater der 48-jährige Schauspieler Orlando Bloom ist. Als ein Clip der Sängerin auf dem Bildschirm erschien, kommentierte er auch: „Schau dir ihre Nägel an, so hübsch.“ Bevor er die Anforderungen der NASA aufzählte, um Astronaut zu werden, sagte er: „Lasst uns weibliche Astronauten feiern.“