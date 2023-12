Film Joel Kinnaman: Angst vor ‚Stille Nacht‘-Rolle

Joel Kinnaman - August 2021 - Avalon - The Suicide Squad Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 08:00 Uhr

Joel Kinnaman hatte vor seiner Rolle in ‚Stille Nacht‘ ein „Element der Angst“.

Der 44-jährige Schauspieler spielt in John Woos Film den trauernden Vater Brian Godlock, der sich an einer Bande rächen will, die seinen Sohn getötet und ihm bei einer Schießerei an Heiligabend im Vorbeifahren die Fähigkeit genommen hat, zu sprechen.

In einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Joel jetzt, wie viel Respekt er vor der Rolle hatte: „Ich würde sagen, das Verhältnis (Aufregung und Angst) lag bei etwa 80:20. Wenn man es falsch macht, wäre es ein gescheiterter Versuch, einen Film ohne Dialoge zu machen, und das klingt einfach wie eine langweilige Travestie. Aber es ist sehr cool, sich auf ein filmisches Experiment einzulassen, etwas, das künstlerisch mutig ist. Das ist es, wovon man träumt, und es war zufällig mit einem legendären Filmemacher. Also sage ich 80:20.“ Diese Angst lähmte ihn allerdings nicht, sondern fungierte für den Star sogar als positiver Ansporn. „Ich muss bei allem, was ich tue, ein gewisses Maß an Angst haben, sonst bin ich in Schwierigkeiten. Dieses Element der Angst hilft dir, dich zu motivieren und anzutreiben.“

Joel erklärte auch, dass er schon immer eine Neigung dazu hatte, einen nonverbalen Film zu machen, da es als Darsteller Geschick erfordert, mit dem Publikum zu kommunizieren, ohne sich auf Sprache zu verlassen. Der ‚Suicide Squad‘-Darsteller sagte: „Nun, ich hatte schon immer diese Neigung. Als junger Schauspieler verlangten die Leute immer nach mehr Zeilen, weil die Leute, die am meisten sprechen, als die wichtigsten angesehen werden, aber ich habe immer versucht, meine Zeilen loszuwerden. Wenn ich das Gleiche vermitteln könnte, ohne es zu sagen, wäre es interessanter. Als mir ein älterer Schauspieler von diesem Trick erzählte, blieb es bei mir hängen, und dann fing ich an, es beim Anschauen von Filmen zu bemerken.“