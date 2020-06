Joel Schumacher: „Batman“-Regisseur verstorben

US-Regisseur Joel Schumacher ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Er erlag einem Krebsleiden. Schumacher führte unter anderem Regie bei den Streifen "Batman Forever" und "Batman & Robin".

US-Regisseur Joel Schumacher ist tot. Der Filmemacher erlag am heutigen Montag (22. Juni) in seiner Heimat New York einem Krebsleiden. Das berichtet unter anderem das Branchenblatt „Variety“. Schumacher wurde 80 Jahre alt.

Schumacher führte unter anderem Regie bei zwei Filmen der „Batman“-Reihe: „Batman Forever“ (1995) und „Batman & Robin“ (1997). Für „Falling Down – Ein ganz normaler Tag“ (1993) drehte er mit Michael Douglas (75). Außerdem inszenierte er in den 90er-Jahren die beiden John-Grisham-Bestseller „Der Klient“ (1994) und „Die Jury“ (1996).

Elf mal für „Goldene Himbeere“ nominiert

„Batman Forever“ (1995) war ein Kinokassen-Erfolg. Schumachers Vision mit Val Kilmer als Batman und Jim Carrey als überdrehtem Riddler war bunter und schriller als vorherige „Batman“-Verfilmungen. Doch mit „Batman & Robin“ folgte 1997 ein Flop. Es gab elf Nominierungen für den Spottpreis „Goldene Himbeere“.

Über Niederlagen spricht man in Hollywood ungern, doch Schumacher gab es 2017 zum 20. Jahrestag der Comicverfilmung im Interview mit „Vice“ unumwunden zu. „Ich möchte mich bei jedem Fan entschuldigen, der enttäuscht wurde, denn ich denke, das bin ich ihnen schuldig“, sagte der Regisseur. „Es wird auf meinem Grabstein stehen, das weiß ich“, flachste er.

Frühe Drogensucht

Schon mit seinem dritten Regieprojekt „St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief“ war Schumacher 1985 in Hollywood aufgefallen. Der Streifen mit den damaligen sogenannten Brat-Pack-Stars (Schauspieler, die häufig zusammen auftraten und auch feierten) Emilio Estevez, Ally Sheedy, Rob Lowe und Demi Moore drehte sich um Drogen- und Liebesprobleme rebellischer Teenager. Der Regisseur bekannte sich damals offen zu seiner früheren Drogen- und Alkoholsucht, die ihm jahrelang zu schaffen machte. (rto/spot/dpa)