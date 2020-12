29.12.2020 20:15 Uhr

Joelina Drews in Lack und Leder

Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews zeigt sich auf Instagram gerne mal in knappen und sexy Outfits. Jetzt begeistert sie ihre Fans mit einem noch gewagteren Look.

Sängerin und Rapperin Joelina Drews zeigt sich kürzlich in einem mega heißen Outfit, ganz zur Freude ihrer 24.000 Instagram-Fans. Wer der Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews (75) schon länger auf Social-Media verfolgt, weiß das die 25-Jährige nur all zu gerne mit ihren Reizen spielt. Jetzt setzt sie aber noch einmal einen drauf.

So hot ist Joelina Drews

Ihr Haupthaar trägt sie zu einem strengen Zopf gebunden, in der rechten Hand hält sie eine Peitsche. So verrucht präsentiert sich Joelina Drews derzeit auf ihrem Instagram-Profil! Mit einem schwarzen, sehr knappen Lack und Lederkleid sitzt die 25-Jährige auf einem Stuhl und guckt verführerisch in die Kamera. Joelina könnte in diesem Outfit schon fast als sexy Domina durchgehen.

Wir finden, dass ihr dieser hotte Vamp Look super gut steht.

Ihre Fans sind begeistert

Joelina Drews 24.000 Instagram Fans sind bei diesem verführerischen Anblick total aus dem Häuschen. Ein User schreibt: „So hot und wunderschön“. Ein anderer betitelt Joelina sogar als seine „Göttin“.

Unter ihren sexy Post schreibt die Schlager-Tochter: „ Du legst dich mit mir an – Ich lege mich mit dir an“. Ob die Rappern jemand bestimmten mit ihrer Ansage meint, ist nicht bekannt. Joelina könnte sich damit auch direkt an ihre Hater gewandt haben.

Nicht alle sind Fan von ihrem Look

Doch es gibt nicht nur positive Kommentare unter Joelinas Instagram-Post. Einige User finden ihren Look viel zu übertrieben und sind kein Fan vom knappen Vamp Look. „Sieht billig und nuttig aus“, schreibt ein Follower. Das Joelina solche negativen Kommentare egal sind beweist sie mit ihrer schlagfertigen Antwort. Frech kontert die Sängerin „ok“ mit dickem Lachsmiley. Die 25-Jährige kann über solche hasserfüllten Aussagen nämlich nur schmunzeln und nimmt sie ganz einfach mit Humor. Genau richtig finden wir.

Galerie

So süß war sie vor zehn Jahren

Die Tochter vom „König von Mallorca“ ist mit 25 eine echte Sexbombe und ein Traum vieler Männer. Für ihren berühmten Papa Jürgen Drews wird Joelina sicher immer seine „Kleine“ sein. Vor zehn Jahren sah Joelina übrigens noch ganz anders aus. 2010 besuchte sie mit Jürgen eine Veranstaltung, ihre Haare trägt sie zu einem Zopf geflochten, dezentes Make Up und ein schüchternes Lächeln. Heute ist die Sängerin eine selbstbewusste Frau. Wir finden, dass Joelina beide Looks super stehen. Sie ist definitiv genau so hübsch wie früher.

Joelina hatte eine Dreier-Liaison

Joelina als sexy Domina? Gar nicht so unwahrscheinlich. Denn die 25-Jährige plauderte in der Vergangenheit gerne mal über ihr wildes Sexleben. Zuletzt hatte die hübsche Sängerin eine Deier-Liasion mit einem Pärchen. Ganz schön krass. Für die Frau aber kein Problem. Sie probiert gerne mal Neues aus und nimmt dabei auch kein Blatt vor den Mund. Ob ihr Papa Jürgen Drews das auch so locker sieht? Schließlich wird Joelina für immer sein kleines Mädchen sein und sowas hört doch keiner gerne von seiner Tochter. (TSK)