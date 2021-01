01.01.2021 17:34 Uhr

Joelina Drews über ihr sexy Insta-Foto

Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews ist mit 25 Jahren eine schöne und selbstbewusste Frau, die auf ihren eigenen Beinen steht. Mit einem kürzlich geposteten Foto auf Instagram spaltet Joelina Drews die Meinungen ihrer Follower.

Joelina Drews (25) weiß genau wie sie ihre 24.000 Instagram Follower begeistert. Die Rapperin und Sängerin präsentiert ihren Traumkörper nur all zu gerne in sexy Outfits. Mit ihrem vorletzten Post setzt sie aber nochmal einen drauf. So haben wir Joelina noch nie gesehen. Was hinter diesem Foto steckt hat sie jetzt verraten.

Joelinas Statement zum Foto

Was will uns die 25-Jährige mit diesem hotten Post sagen? Diese Frage beantworte Joelina im Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Ich finde das Foto sehr edel und ästhetisch. Ich achte schon darauf, dass so ein Foto nicht billig wirkt und ich auch nicht zu viel von mir zeige“, stellt Joelina klar. Weiter plaudert sie: „Das Foto ist ein Statement und die visuelle Umsetzung meiner Musik. Meine Texte werden demnächst auch noch offensiver. Ich möchte mich nicht in eine Schublade stecken lassen. Vorurteile wird man wegen meines Vaters wahrscheinlich immer gegen mich haben. Das werde ich wohl mit solchen Fotos nie ändern können.“

Peitsche oder Golfschläger?

Joelinas Fans rätselten nicht nur die Message die die Sängerin mit ihrem hotten Post vermitteln wollte. Sie fragten sich genau wie wir, welchen Gegenstand Joelina in ihrer rechten Hand hält. Ist es eine Peitsche oder doch ein Golfschläger? Egal was es ist Joelina heizt ihren Followern mit diesem Anblick ordentlich ein. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung dann endlich die Auflösung. Die Sängerin hält einen Golfschläger in der Hand, dazu posiert sie lässig auf einem Stuhl und schaut verführerisch in die Kamera. Die 25-Jährige trägt nichts weiter als eine hautenges Lack und Leder Kleid. Steht ihr super finden wir.

So schlagfertig ist Joelina

Doch es gibt nicht nur positive Kommentare unter Joelinas Instagram-Post. Einige User finden ihren Look viel zu übertrieben und sind kein Fan vom knappen Vamp Look. „Sieht billig und nuttig aus“, schreibt ein Follower. Das Joelina solche negativen Kommentare egal sind beweist sie mit ihrer schlagfertigen Antwort. Frech kontert die Sängerin „ok“ mit dickem Lachsmiley. Die 25-Jährige kann über solche hasserfüllten Aussagen nämlich nur schmunzeln und nimmt sie ganz einfach mit Humor. Genau richtig finden wir.

Das sagen ihre Eltern

Was sagen eigentlich Joelinas Eltern dazu, dass ihre Tochter seit dem Post noch mehr im Gespräch ist? Die Sängerin verrät, dass ihre Eltern sie sogar wegen des Fotos angerufen haben. Aber kein Grund zur Sorge. „Sie sind eigentlich ganz entspannt. Meine Mutter ist ja etwas konservativer als mein Vater. Sie rät mir immer, aufzupassen, mit dem was ich poste. Aber ich bin ein erwachsener Mensch und kann posten was ich will. Mein Vater fand das Foto cool. Er war auch kein Kind von Traurigkeit in seinem Leben und es wäre jetzt etwas unglaubwürdig, wenn er mir so etwas verbieten wollte.“

Papa Jürgen nimmt es locker

Es klingt so als sei der „König von Mallorca“ total locker drauf und lässt seiner erwachsenen Tochter Joelina alle Freiheiten. Doch bei einer Sache musste selbst der sonst so lässige Schlagerstar erstmal schlucken. Es geht um Joelinas Dreier Liasion mit einem Pärchen. Für Jürgen Drews hätte es Joelina etwas „vorsichtiger formulieren“ können.“ Die Sängerin ist sich keiner Schuld bewusst. Sie steht hinter dem was sie sagt und macht: „Ich habe meine eigene Sprache, die sich auch so in meinen Song-Texten wiederfindet. Ich nehme eben kein Blatt vor den Mund und stehe immer voll hinter dem, was ich mache und sage“, so Joelina.

Sie macht was sie will

Joelina ist schon lange nicht mehr nur die kleine Tochter „von“. Die selbstbewusste Sängerin zieht ihr Ding durch und macht was sie will. Das beweist sie mit ihren klaren Aussagen im „Bild“-Interview. Von der einst schüchternen Joelina Drews ist nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen nennt sich die hübsche Rapperin und Sängerin nur noch Joedybeats. Joelina Drews wollte ohne ihren bekannten Nachnamen Fuß im Musikgeschäft schaffen und das hat sie definitiv geschafft.

