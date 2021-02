04.02.2021 09:16 Uhr

Joelina Drews über ihren Beziehungsstatus: „Ich bin gerade extrem happy“

Karrieretechnisch läuft es bei Joelina Drews gerade ziemlich gut. Doch wie sieht's in ihrem Liebesleben aus? Jetzt hat sie es verraten...

Heute startet Joelina Drews (25), die Tochter von Jürgen Drews mit ihrer eigenen Musikkarriere durch. Doch wie läuft es eigentlich privat bei der schönen Musikerin?

„Ich liebe es, jemanden zu haben“

Drews im „Promiflash“-Interview: „Ich bin gerade extrem happy mit mir alleine – mehr denn je.“ Und das, obwohl sie eigentlich viel lieber zu zweit wäre: „Ich bin normalerweise jemand, der es liebt, verliebt zu sein, und ich liebe es, jemanden zu haben.“ Momentan fokussiere sie sich aber lieber auf sich selbst und ihre Karriere: „Ich bin erst 25 und ich finde es sowieso total unnötig, sich mit dem Alter irgendwelche Rahmen zu setzen.“ Doch früher habe sie das noch unter Druck gesetzt: „Es gab auch Zeiten, wo ich mir dachte, dass ich nie jemanden finde.“

Joelina hatte anfangs schwer zu kämpfen

Und ganz so einfach war der Start für die 25-Jährige nicht, wie sie kürzlich „Bild“ erzählte: „Ich nahm mir damals sehr zu Herzen, was die Leute über mich im Internet geschrieben haben. Viele reduzierten mich darauf, die Tochter von Jürgen Drews zu sein und auf reine Äußerlichkeiten. Dass man mich in einem Forum als „kleines Mondgesicht“ bezeichnete, hat mich sehr getroffen. Ich hatte jeden Tag Heulkrämpfe, weil ich nicht verstehen konnte, warum man mich nicht mochte.“

Es trieb sie in die Magersucht

Die Folge: Sie aß immer weniger, um den Leuten als schlankes Model besser zu gefallen: „Ich aß nur noch Magerquark mit Süßstoff, war total essgestört und wurde magersüchtig. Auf 1,73 Meter wog ich nur 47 Kilo. Ich hatte auch schlimme Depressionen und sah keinen Sinn mehr darin, morgens überhaupt aufzustehen.“ Jetzt sagt sie: „Heute ist mir völlig egal, was Leute über mich denken. Ich weiß aber, was für eine Gefahr Plattformen wie Instagram darstellen, wenn man als junges Mädchen charakterlich noch nicht gefestigt ist und in der Selbstfindungsphase steckt.“

(BANG/AK)