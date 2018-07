Jörg Kachelmann über Mittagshitze-Schwachsinn und die Durchzugslüge

Donnerstag, 26. Juli 2018 19:26 Uhr

„Brutalohitze“, „Durchzug“ und „Mittagshitze“: Diese Schlagworte sind aktuell in aller Munde und vor allem auch in den Medien präsent. Wetterexperte Jörg Kachelmann wendet sich in aktuellen Tweets gegen die längst überholten Wetter-Interpretationen der hiesigen Medien und warnt davor, dass die „mittelalterlichen“ Ansichten und Wissensstände im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein können.

Wütende Wetter-Tweets

Auch wenn Jörg Kachelmann seine aktiven Tage als ARD-Wetterexperte leider hinter sich hat, ist seine Leidenschaft für das Thema ungebremst. Per Twitter versucht er nun, die Wetterkommentare der Medien zu korrigieren. Ein falscher Begriff sei zum Beispiel der der „Mittagshitze“, laut Kachelmann eine vollkommen überholte Bezeichnung! Im Hochsommer sei es nämlich zwischen 17 und 18 Uhr am heißesten, während es mittags bis zu 10 Grad kühler sei! Das „heute-Journal“ des ZDF, das diese Begrifflichkeit neben vielen anderen Medien fälschlicherweise noch immer verwendete, kritisierte Kachelmann deshalb scharf:

Einen Moderator des HR3 belehrte Kachelmann ebenfalls über den Irrtum der Mittagshitze und bezeichnete den Wissenstand der Medien bezüglich des Wetters als „auf dem Stand des Mittelalters“. Bereits 2016 veröffentlichte Kachelmann einen Blogbeitrag, in dem er über das Thema Hitzeentwicklung im Tagesverlauf aufklärte. Der Sonnenhöchststand wird dem Wetterprofi zufolge in unseren Breiten nicht um die Mittagszeit erreicht, sondern am Nachmittag.

Rundumschlag des Promi-Wetterfroschs

Auch Warnungen vor der Zugluft, von Kachelmann als „Durchzugslüge“ bezeichnet, schlägt der Wetterexperte buchstäblich in den Wind: Wer davor warnt, Ventilatoren oder Zugluft zur Abkühlung in Hitzeperioden zu nutzen, könne schlimmstenfalls dazu beitragen, dass insbesondere alte Menschen zu Tode kommen.

Dies betont Kachelmann immer wieder und versucht auf diese Weise, wichtige Aufklärung zu leisten:

Und auch zum aktuell häufig gebrauchten Begriff „Brutalohitze“ hat Jörg Kachelmann einiges zu sagen (und wir geben ihm da durchaus Recht).

Der Branchendienst ‚Meedia‘ berichtete zuerst darüber.