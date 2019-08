Joey Heindle heute bei Promi BB: "...und ich bin immer der Depp!"

Montag, 12. August 2019 15:24 Uhr

Detektiv gnadenlos: Wieder einmal ist es TV-Detektiv Jürgen Trovato, der mit einem Spruch einen Mitbewohner bei ‚Promi Big Brother‚ verzweifeln lässt. Dieses Mal ist es Joey, der am Ende tränenüberströmt im Luxuscamp sitzt.

Verzweiflung macht sich auch bei EvaEva Benetatou aus der letzten „Bachelor“-Staffel breit: Die Finalistin tobt im Zeltlager und brüllt herum. Nur Dauersonnenschein Tobi sorgt allseits für gute Vibes – egal ob er Zlatko von seiner Kindheit erzählt oder sich seine Mitbewohner zur Brust nimmt …

Das und mehr heute ab 22:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.

Joey Heindle hat große Pläne: „Ich will eine eigene Firma gründen“, berichtet der Sänger seinem Mitbewohner Jürgen Trovato euphorisch. „Eine Filmfirma, nur für Musikvideos.“ Doch seine Begeisterung wird jäh im Keim erstickt: „Jeder Schuster soll bei seinen Leisten bleiben! Fang das bloß nicht an, andere studieren dafür!“, urteilt Trovato knallhart.

Joey versinkt im Tränenmeer: „Was mich verletzt ist, dass die Leute mich immer so unterschätzen. Klar bin ich oft auf die Schnauze gefallen, aber ich habe daraus gelernt. Was mir auf den Sack geht ist, dass andere Leute immer alles besser wissen und ich bin immer der Depp!“

Zlatko, quasi sein Ziehvater auf Zeit, weiß Rat und beruhigt den 26-Jährigen: „Schnucki, gib ihnen doch kein Futter!“

Heute gibt’s ’ne Strafe für alle Zeltbewohner

Übrigens: In der Live-Show am Sonntagabend hat sich YouTuber Christos Manazidis beim Einkaufen im Penny-Markt nicht an die Einkaufsregeln gehalten. Big Brother lässt das natürlich nicht durchgehen. Was war passiert? Er hatte u.a. statt nur einem Produkt mehrere aus dem Regal genommen, bzw. an anderer Stelle nicht – wie gefordert – die Namen des Produktes laut genannt. Und auch bei den Weintrauben, die er zuletzt Griff, herrscht Unklarheit. In der heutigen Live-Show wird Big Brother die Konsequenzen mitteilen. Diese werden alle Bewohner des Zeltlagers betreffen.

Aktuelle Bewohner Luxuscamp: Joey Heindle (26 „DSDS“-Star), Lilo von Kiesenwetter (60, Promi-Hellseherin), Tobi Wegener (26, „Love Island“-Frauenschwarm), Janine Pink (32, Soap-Darstellerin)

Aktuelle Bewohner Zeltlager: Theresia (27, #GNTM-Kandidatin), Chris (32, YouTube-Legende von „Bullshit TV“), Eva Benetatou (27, „Bachelor“-Finalistin), Ginger Costello Wollersheim (33, die Frau von Bert Wollersheim), Almklausi (50, Schlagersänger), Sylvia Leifheit (43, Schauspielerin), Jürgen Trovato (57, Deutschlands bekanntester TV-Detektiv), Zlatko (43, „Big Brother“-Legende)