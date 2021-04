Joey Heindle ist jetzt ausgebildeter Rettungssanitäter

Joey Heindle hat seine Ausbildung zum Rettungssanitäter abgeschlossen. (dr/spot)

29.04.2021 19:11 Uhr

Der Sänger Joey Heindle geht neue Wege. Der ehemalige Dschungelkönig und "DSDS"-Star ist nun ausgebildeter Rettungssanitäter.

Der ehemalige Dschungelkönig und „DSDS„-Star Joey Heindle (27) ist jetzt ein richtiger Rettungssanitäter. In der „Bild“-Zeitung verriet der Sänger, dass er eine entsprechende Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz absolviert habe. „Ich habe die Corona-Zeit jetzt genutzt. Ich finde es einfach toll Menschen zu helfen“, erzählt Heindle weiter. Er habe das schon seit seiner Kindheit in sich und das sei „einfach was Großartiges“. „Die Dankbarkeit der Menschen gibt mir ein super Gefühl“, so Heindle.

Dem Show-Business kehrt er jedoch nicht den Rücken. Das sei weiterhin ein wichtiger Teil seines Einkommens und ihm schwebe eine Kombination aus beidem vor: „Das würde mich glücklich machen.“ Die Hälfte seines Lebens wolle er Menschen schenken, denen es nicht gut gehe: „Das ist mir wichtig. Alles andere ist Hühnerkacke!“ Sein größter Traum sei, einmal Berufsfeuerwehrmann zu werden und mit seiner Familie im eigenen Haus zu wohnen. „Mein eigenes Reich – das wünsche ich mir.“